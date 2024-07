Glumica, a od nedavno i voditeljka, Mirka Vasiljević ima 33 godine i četvoro dece, a svoj fascinantan izgled pripisuje upravo tome što je rađala pre 30.

Glumica je gostovala u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televizij, kada je odgonetnula savet koji joj zacrtan u glavi poput pravila, a koji joj doneo životne benefite.

02:35 MIRKA VASILJEVIĆ OTKRILA MAJČIN SAVET ZBOG KOJEG I DALJE IZGLEDA KAO DA JE U 20-tim: Nisam ga samo čula, već i osvestila!

- Nisam od onih žena "jedem šta hoću, pijem šta hoću i super izgledam", zapravo mislim da je moja prednost u tome što sam četvoro dece rodila pre 30. godine, telo se tako lakše vraća u prvobitnu formu, lakše možete kilogreme da dodate ili oduzmete, da uđete u razne procese jer je mlad organizam, pa je to bilo pozitivno kod mene. Takođe, veliku ulogu igraju istrajnost i disciplina, kod mene nema "od ponedeljka", već od sada. Kada nešto počnem, nema odustajanja - započela je Vasiljevićka, pa nastavila:

- S druge strane, mislim da je jako velika prednost ta što sam povezana sa svojom porodicom, razgovaram sa majkom i tetkom, a one su mi dale fenomenalne savete u mojoj mladosti, koje nisam samo čula, već sam ih i osvestila. Recimo, što ranije počnemo da ulažemo u svoju unutrašnjost, to ćemo mi biti zadovoljniji sami sa sobom i telo će nam biti zahvalnije i nećemo morati neke radikalne stvari da radimo. Pa sam tako naučila dobre kombinacije u ishrani, koje prijaju mom organizmu, ali kada mi dođe da se opustim, uvek na umu imam meru, da to bude dan, dva, a ne da potraje mesecima.

