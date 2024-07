ZMAJU OD ŠIPOVA UMRLA MAJKA PRVOG JULA, ON JE JOŠ NIJE SAHRANIO: Evo šta kaže za Kurir

Kontroverzni stočar i rijaliti učesnik Ilija Grahovac, odnosno Zmaj od Šipova punih dvanaest dana drži majku u hladnjači koja je umrla prvog jula.

Ovim povodom pozvali smo Iliju koji je otkrio razlog zbog čega je prolongirao sahranu roditelja:

- Još mi je majka u hladnjči. Umrla je prvog jula. Ali, eto sahrana je sutra u podne. Znam ja da će mnogi to da prokomentarišu, ali mene to ne zanima, mene zanima šta pričaku kod mene, moji ljudi, drugi me ne zanimaju - rekao je Zmaj za Kurir.

Iako je zavijen u crno, Iliji su samo žene na pameti:

- Meni su samo žene važne, svejedno što mi je žalost u kući. Čekam ćerku iz Amerike da dođe i zato sam odložiio sahranu. Mogao sam ja da vam navedem sad još neke razloge, ali neću da se igram sa tim stvarima- objasnio je on za Kurir.

- Živeo sam za taj dan da moja jedina ćerka bude babi na sahrani. Takav je bio dogovor između nje i babe. Bože daj samo da živ i zdrav ostanem koliko emotivno podnosim to što ćerka neće doći na sahranu", rekao je Grahovac u izjavi za "Nezavisne novine".

Kontroverzni Šipovljanin dodaje da je prvo planirao da sahrana bude obavljena 7. jula, ali je odgodio taj datum iščekujući kćerku.

"Boja je umrla 1. jula. Nije sahranjena. Isprva sam ja bio na terenu, u planini, moji radnici i ja. Ja sam komandovao pogrebnom društvu da je prevezu i da će sahrana biti 7. jula. A ona je u porodičnoj kući mogla biti samo 24 sata", rekao je Grahovac. Vladika mu je, tvrdi, rekao da obavi što pre sahranu i on je odlučio da to bude sutra.

