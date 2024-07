"IVANU SAM BILA UTOČIŠTE, SPAVAO JE KOD MENE" Novi detalji iz braka porodice Marinković: Jelena me je zverski ujela...

O prevari Jelene Marinković bruji čitava javnost, a sada se oglasila Nevena Kalaver koja se svojevremeno družila sa Ivanom Marinković.

Nevena nije štedela reči za Jelenu Marinković i Uroša Rajačića, a potom je progovorila i o svom odnosu sa Ivanom.

- To su dva idiota. Uroša ne pozajem, ne mogu ništa ni da kažem. Prvo sam se iznenadila, kad sam čula da se to desilo, ali od njih zapravo više ništa ni ne može da šokira - istakla je Nevena.

Nevena je istakla da je Ivan tražio utočište u njenom domu, nakon svađe sa svojom partnerkom.

- Istina je da je spavao kod mene, tražio je utočište kod mene. Nisam bila sa njim, džaba to govori, ja ne mogu ni da zamislim da budem sa takvom osobom. On je bio bezobrazan prema mojoj porodici, pa sam ja izmislila da smo bili zajedno. Ne znam ni što sam ga izabrala kao druga - istakla je ona.

Kalaverova je za kraj pokazala ožiljak, koji je kako navodi ostao od Jeleninog ugriza.

- Mene je to bolelo, zverski me je ujela - kazala je Kalaverova.

"Dve godine bez intimnih odnosa"

Ivan i Jelena izneli su sav prljav veš iz svog braka.

- U nekim situacijama kada je ona mene ubijala od batina, ja sam uvek nalazio opravdanje da ja nju provociram. Ona mene tako izudara, onda se pomirimo. Kada mi je prešlo granicu, ja sam se poljubio sa drugom devojkom na njene oči i mislio sam da će to biti kraj. Ona je mene izudarala, jurila po kući. To se sve desilo u rijalitiju, ali kada smo se preselili u moj stan stvarno smo imali samo dve - tri svađe. Kada god vidim da dođe do takve situacije ja sam uvek izašao iz stana. Ne znam što priča o ovim glupositma. Bila je neka prijava za nju, ja sam mesec dana pre ulaska u rijaliti išao do policije da to rešim - kazao je Ivan.

