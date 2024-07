"RASKOPČALA MI JE KOŠULJU I GURNULA JEZIK U UVO" Pevač otkrio detalje nemilog događaja sa nastupa: Tražili su da se popnem na šank

Opšte je poznato da pevači prilikom nastupa po belom svetu doživljavaju razne situacije, koliko prijatne toliko i neprijatne, ponekad i na ivici incidenta.

foto: Printscreen/YT

Jedan od pevača koji je javno progovorio o nemlim događajima jeste Zvezda Granda, Sanel Smolo. Za domaće medije je otkrio detalje neprijatnog iskustva koje je doživeo.

- Imao sam dosta tih situacija, ne baš da sam pio iz cipele kao Đani, to je šou. Mene drugi snimaju, ja ne volim to da eksponiram, takav sam čovek. Tražili su mi da se popnem na šank i lupam u tarabu i uradio sam to. Bilo je i da mi žene raskopčaju košulju da mi stavljaju bakšiš - rekao je pevač za Grand i dodao:

foto: Printscreen/Youtube/Grand

- Otpevao sam pesmu, platila je žena, drugi put dolazi ta ista žena, plati, hoće da me poljubi i stavi mi jezik u uvo. Živa istina.

