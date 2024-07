"KADA BI TO URADIO BIO BI KRAJ MEĐU NAMA!" Indi konačno progovorila o vezi sa Marjanovićem: Tako se desio naš prvi sastanak

Pevačica Barbara Bobak izbacila je novi miks, na kojem se nalazi i pesma koja je proslavila Indi Aradinović, a za koju joj je prava dao Zoran Marjanović, i to navodno bez znanja pevačice.

Tim povodom Indi se oglasila. Ona se prvo iznenadila, pa odmah pozvala Barbaru na izazov.

foto: Printscreen Amidži šou

- E, to je izazov, eto izazova. Pa evo pozivam Barbaru Bobak na izazov da zajedno sa mnom u budućnosti gazi onda tom putanjom. Jer sam i ja spremila pesmu "Na rate". Pa zapravo, tako se i desio naš prvi sastanak, moj i Zoranov. Nije na moju inicijativu, nekako spontano, na obostranu inicijativu. Prvo privatno, pa smo poslovno krenuli i on kao šta je tvoja ideja, moja ideja da se krene sa pesmom "Na rate". I okej, evo sad čujem ovo i za mene je to jedno veliko iznenađenje, surprajz, i podržavamo Barbaru Bobak. Zanimljivo je kako će da zvuči to u njenom izvođenju.

Veliko iznenađenje je svakako i njena najava, da će i ona prepevati, tačnije obraditi svoj hit "Na rate", što je prvi put da neko od izvođača radi. No, ona je i to objasnila:

foto: Damir Dervišagić

- Ne prepevavam, nego imamo jedan plan i projekat koji će izgledati drugačiji od svih. Eto, pozivamo Barbaru Bobak da otpeva pola-pola pesme, zato što ćemo napraviti da moj prvi album sadrži takav sadržaj, i da ćemo pozvati omiljene kolege i izvođače da sa mnom podele prvi album. A Barbaru Bobak će biti pozvana da sa mnom peva "Na rate".

Indi je nahvalila Barbaru, pa istakla je da joj "ne bi bilo čudno da joj pesmu nije naplatio", a zatim i dogovorila na pitanje da li psotoji neka koleginica zbog koje bi se naljutila na Zorana, u slučaju da joj, kao i Barbari, da prava na neku njenu pesmu, bez njenog znanja.

- A, to liči na njega, pretpostavljam i da nije naplatio, je li tako? Ne postoji takva, ali postoji to da ako bi dao, a da ja ne znam, bio bi kraj svakako među nama. Mislim, to je tako, ali nije on takav, nije on neko ko će to da krije od mene, kao ni ja što ne bih od njega. A na kraju krajeva mi smo umetnici, mi uživamo da se naši proizvodi, da kažem šire, da se eto nađu u rukama takve umetnice kao što je Barbara Bobak. I ja verujem da je ona to izvela maksimalno onako kako pesma i nosi taj neki moćan naziv. I Marina Tucaković je tu jako lepo opisala kako je jedna ratnica i Amazonka sa beobredskog asfalta treba da se obrati svojim devojkama i muškarcima.

Kurir/Telegraf

Bonus video:

00:54 Zoran priča o Indi na dan sahrane svoje žene