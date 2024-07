"DOTAKLA SAM DNO" Ana Nikolić o svom najtežem periodu: Imala sam 105 kg, zanimali su me samo ljubav, muž i dete! Ovo ju je SLOMILO

Od trenutka kada se pojavila na javnoj sceni Ana Nikolić je skrenula pažnju na sebe. Oduvek je bila jedinstvena, buntovna, iskrena i bez dlake na jeziku.

O najtežem periodu svog života govorila je bez ulepšavanja stvarnosti.

- Dotakla sam dno. To je prava reč. Kod mene ništa ne može da bude lepo ti je, osim kao u pesmi "Bilo je lepo". Ili je vrh ili je dno, nema sive zone. A, sa tog dna nemaš dalje ako si karakter kao ja, nego na vrh, opet. To nekad može da bude naporno za osobu kao što sam ja. Ja sam bila u svakom mogućem smislu na dnu: psihičkom, fizičkom, mentalnom. Ali,kada pogledam dete,ta ljubav je toliko jaka i velika, onda nemaš prostora za razmišljanje. Dalje, nemaš taj luksuz više,treće na kraju je proradio inat, jer me je "sedma sila" uništavala. Kampovali su ispred moje zgrade, slikali me u mojim najgorim izdanjima.

- Ja sam izlazila sa 105 kilograma i išla sam da kupim nešto da jedem, pretostavljam. Ja ih razumem, nisu imali milosti, javna sam ličnost, nisam mogla da imam 105 kilograma, ali, evo vidiš da ja mogu i to da imam. Bila sam na dnu tada sam se tako osećala. Ljudi koji me dobro poznaju, majka, brat kažu da se meni karijera dešavala dok sam ja govorila kad ću da se udam i kada ću da imam dete. Mene su samo zanimali ljubav, muž i dete. Eto, dogodilo se da ta moja ljubav nije ispala kako sam ja htela i to me je slomilo. Baš onako slomilo, i trebalo mi je mnogo vremena da se vratim sebi. Ali, to su sve iskušenja. Tu se vidi ko je ko i šta je šta. Prvo sam sa sobom raskrstila,ja sam dokazala da sam borac i pobednik. Čak sam mislila da sam slabić, ali ne, kad Titank krene da tone svašta se tu nešto dešava. Meni je žao što je moj brak propao. Ja sam zaista to zamišljala do kraja života- rekla je Ana kod Ognjena Amidžića.

