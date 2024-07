TUGA U DOMU MIRE KOSOVKE: Pevačica pretrpela još jedan težak udarac, ostala bez osobe koju je neizmerno volela

Pevačica Mira Kosovka ostala je bez brata Dragana. Ona se oglasila na Instagramu, objavila je fotografiju brata i vreme i mest sahrane.

- Obaveštavam familiju i rođake da je moj brat Dragan Mican Petričević preminuo jutros. Sahrana je u ponedeljak u Vrnjačkoj Banji! - napisala je ona u opisu fotografije.

Mira Kosovka, je devedesetih godina bila izuzetno popularna. Međutim, nju život nije mazio. Pretrpela je jake udarce i ostajala bez osoba koje je neizmerno volela. U javnosti je više puta govorila o porodičnim tragedijama, kada su njeni najbliži zverski ubijani, a sada se suočila sa novim udarcem.

- Živeli smo jako dobro, braća su bili inženjeri, a ne u sirotinji kako se priča. Moja familija je ostala dole do kraja bombardovanja, srednji brat Mića mi je ubijen 1981. godine kada su počeli prvi nemiri. Nestali su on i drugar koji su ubijeni u nedođiji. Bio je unakažen, nije imao oči, obrve, nos, ni usta. Nakon toga smo svi ostali dole. Stalno sam govorila mojoj majci da se izađe. Moja majka je zaklana i bačena, još je nisu pronašli. Pored naše kuće je most, a na ravnici je podrum vina, a tu su ležali njih petoro pet dana. Niko nije smeo da im priđe zbog vojnika koji ih je čuvao ' pričala je pevačica u svojoj ispovesti.

Jedina Mirina želja je da nađe kosti svoje majke.

- Ja sam uvek osoba koja se nada, jedina želja mi je da to nađem. Otac je jedini umro kako mu je suđeno, tri, četiri godine pre mame, imao je rak pluća – izjavila je pevačica.

