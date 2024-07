"OVO SE GRANIČI SA LUDILOM" Milica Dabović oplela po vezi Indi i Zorana Marjanovića! Bivša košarkašica ZGROŽENA

Vest da su Indira Aradinović Indi i Zoran Marjanović u vezi nikog nije ostavila ravnodušnim, a mediji su danima pisali o ovom paru. Svako je imao neki svoj komentar, ali su uglavnom bili neutralni, bar sve do sada.

Naime, na Instagramu ispod Indine izjave o vezi sa Zoranom i kako je njena majka reagovala na celu priču, osvanuo je komentar bivše košarkašiće i OnliFans modela, Milice Dabović.

- Ja sam stvarno imala toliko loše izbore u životu, ali ovo se granici sa ludilom - napisala je ona.

Kao što se već zna, Milica nije imala sreće sa muškarcima. o čemu je ona sama više puta javno govorila, pa je tako ispričala da je Stefanov otac opljačkao dok je bila trudna, da je sve prodao...

- Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, volela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac. Znači ja sam samo to što ja jesam, u tim trenucima sam želela sve, da to sija, da je to jedna bajka, i moj princ koga sam ja našla, i moj prethodni partner, i otac mog deteta, ali u tome nisam uspela. Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dve ruke i dve noge a igrao si samo košarku i npravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam - rekla je Milica Dabović svojevremeno u emisiji Magazin In.

Njen komentar se svakako odnosi na činjenicu da je Zoran osuđen na 40 godina zatvora za ubisto supruge Jelene, da bi ta presuda bila ukunita odlukom Apelacionog suda i sada mu se ponovo sudi.

