POBEDNICA ELITE BILA ZLOSTAVLJENA NA POSLU! Moćan čovek ju je pipkao svuda po telu: Bila sam uplašena, nisam smela da ga prijavim

Anita Stanojlović odnela je sinoć pobedu u rijalitiju "Zadruga 7 Elita" i osvojila 100.000 evra.

Naime, Anita je prvi put ušla u "Zadrugu" prošle šeste sezone, a tada je u jednom intervjuu i svojoj ispovesti otkrila da je na prethodnom poslu imala problema sa šefom. Anita je tada o svemu pričala samo s najbližima, a onda je rešila da progovori.

- Taj čovek je prema meni uvek bio korektan. Nisam znala nikad da mu se sviđam, da je bacio oko na mene, ali sam videla da je često dolazio do mog stola da ćaskamo. Mislila sam da sam mu samo simpatična i da je to normalno, da to radi sa svim koleginicama, ali nije bilo tako. Bila sam tu nova, nisam imala pojma da se to s njim u firmi i ranije dešavalo. To je trajalo neko vreme, onda je ostajao posle smene da me pita da idemo na kafe i ručkove. Bilo mi je sve sumnjivo, ali opet, računam, oženjen je čovek, neće otići predaleko - pričala je Anita.

Ona je potom objasnila da je shvatila o čemu se radi kad je šef počeo da je dodiruje po zadnjici u hodniku.

- Čovek je razgovarao sa mnom i kad je krenuo ka svojoj kancelariji, dirao me je po zadnjici. Ostala sam ukopana u mestu. Pravila sam se luda, ali nisam bila u situaciji da reagujem i dam otkaz. Imala sam privatne probleme. To se ponavljalo više puta, onda me je preko poruke pitao da se vidimo u jednom hotelu. Požalila sam se drugarici, rekla mi je da sve prijavim, ali nisam smela. On je moćan čovek, znala sam da će biti moja reč protiv njegove i da od toga nema ništa. Posle sam dala otkaz, ali nisam nikad pričala o tome - tvrdila je Anita tada.

- U firmi u kojoj sam dala sada otkaz da bih ušla u rijaliti su me svi poštovali. Super smo se slagali i nikad više ne bih ćutala na takvo ponašanje. Niko to ne treba da trpi.

