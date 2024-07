JANU I SVETSKU ZVEZDU PORODIO ISTI LEKAR! Pevačica otkrila sve detalje iz Las Vegasa: Suprug me je 24 sata molio...

Jana Todorović godinama nastupa, zadovoljna je svojim mestom na srpskom estradnom nebu, ali smatra da je uspeh nije promenio. Ponosna je na svoje korene sa Kosova i Metohije, gde je i počela karijeru, a kada je upoznala svog supruga Ivana Todorovića život joj se potpuno promenio.

- Ja sam pevala na Kosmetu. Bila sam radna pevačica a Marina Živković je imala svoje gostovanje u Kosovskoj Mitrovici. Kada me je čula ona se tada oduševila i rekla mi je da želi da mi pomogne, da me upozna sa bitnim ljudima, da me čisto uveže sa celom ovom pričom. Eto ona je mene upoznala sa Ivanom i rekla mi je tada jedan mlad momak otvara lokal u Minhenu i njemu treba dobra pevačica i ti si kao dete fenomen i mnogo mi je žao da ostaneš ovde, ko sve snima, ko sve radi, moraš da kreneš dalje i to je tako bilo - ispričala je pevačica za Hype kako je upoznala supruga sa kojim je nastavila život u Nemačkoj.

Zanimljivo je da je srpska "kraljica bakšiša" ćerku rodila na drugom kontinentu, a da je porođaj obavio lekar koji je porodio i čuvenu Selin Dion.

- Otišla sam kod moje kume u Las Vegas, ona i dan danas tamo živi , negde krajem avgusta. Bila sam već u poodmakloj trudnoći, drugog novembra sam se porodila i ona je sve to lepo organizovala, obišli smo jedno desetak ordinacija. Pretposlednji dan kada sam već imala kartu, povratnu za 12. septembar nismo našli lekare, ovo ono… Ona mene zove i kaže kumo mislim da je to to, lekar koji je porodio Selin Dion, mi ćemo njemu da se obratimo. Neko od njenih kolega je poznavao tog lekara i mi smo otišli kod njega - seća se Todorovićka.

Posle preglada Jana je uplatila avans, ali se njen suprug uspaničio.

- Ivan je mene molio jedno 24 sata, nemoj molim te, ajmo ipak kući, šta znam, ovo je preko sveta, da li će sve da se uklopi, da li će beba biti kako treba. Ja zdrava prava žena, kako je mene majka moja rodila ja sam pevala do punih sedam meseci, ja sam rekla ne, ja ostajem ovde, ja sam našla lekara, ne mogu da se vratim dala sam 500 dolara kaparu, tako da sam ostala tamo - kaže Jana i priznaje da je ipak malo i ona strahovala, ali da je znala da je za budućnost njenog deteta bolje da se rodi u Americi.

