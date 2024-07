"ONO ŠTO SAD RADIMO NIJE VIĐENO NA NAŠIM TELEVIZIJAMA" Od 27. jula spektakl na Kurir televiziji: Ovaj četverac će svi OGOVARATI

Intrigantno, šokantno i ni malo tolerantno. Uskoro sledi novi projekat Kurir televizije, emisija koja će vam otkriti intrige kojima nećete odoleti.

Kurir Televizija predstavlja novi zabavni projekat koji će vas držati prikovanim za ekran. Četiri harizmatična voditelja, Goran Jovanović, Olivija Jontić, Ivan Kleut i Milica Stanimirović donose vam najsočnije tračeve i najsvežije novosti iz sveta poznatih.

- Ekipa je takva da ćemo to nazvati sudar titana, otprilike tako će to da izgleda. Slagaću se sa svima, ali ću se sa Goranom najviše svađati. Mislim, raspravljati, ajde da kažemo razmenjivaćemo mišljenja, ali na naš način, pošto smo i jedno i drugo onako poprilično energični i žustri, možeš onako da naslutiš kako će to da izgleda - kaže Olivija Jontić.

Pripremite se za neviđeni spektakl, gde se komentarišu najaktuelniji događaji, skandali, ali i intrige sa domaće i svetske scene.

- Mislim da je ovo tek mali početak nečega i mali pokazatelj nečega što će uslediti kada zaista budemo ušli u studio i kada budemo krenuli sa realizacijom ovog projekta. Ovo je po svemu jedan izuzetno specifičan projekat. Ovo je po svemu nešto što se prvi put radi i na ovoj televiziji i inače na ovim prostorima. I ovo su ljudi od kojih svako vrlo ima izgrađen identitet, stav i spreman je sve ono što misli da brani argumentovano. I to će biti jedan ozbiljan, kako da kažem, jedan ozbiljan dvoboj argumentima, četvoroboj, koji će da nas vodi u bolje poznavanje svih dešavanja trenutno koje postoje na javnoj sceni - kaže Goran Jovanović.

Ova emisija će vas uvesti u svet zvezda kao nikada do sada. Ekskluzivne priče, tajne koje nikada nisu otkrivene i zanimljivosti koje će vas ostaviti bez daha.

- Mislim da možete od nas da očekujete, dobro, pored šoka, šoka, šoka i skandala i svašta nešto, pošto ipak sam ja bila urednica showbiza, očekivaćete jako zanimljive teme, prečešljavaćemo živote, biće tu svašta nešto zanimljivo - rekla je Milica Stanimirović.

Naši voditelji će vas nasmejati, iznenaditi i držati u neizvesnosti sa svakom novom epizodom.

- Ja verujem u stvari da ćemo mi biti savršeni jedan četverac koji će se dopunjavati, koji će se šaliti, koji će terati ljude da čak i nas ogovaraju, pa videćemo - otkriva Ivan Kleut.

Ovo je prava prilika da budete u toku sa svim dešavanjima u životima poznatih. Da saznate sve afere, šta se krije iza kulisa glamuroznih događaja i koji su novi trendovi u svetu slavnih.

I zato budite uz Kurir televiziju u subotu 27. jula i ne propustite priliku da budete deo emisije o kojoj će se pričati.

