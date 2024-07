OVO JE MUŽ DIDI JANKOVIĆ! Napao novinara, a evo čime se zapravo bavi i odakle mu TOLIKO PARA: Živim kao princeza, njih maltretiram

Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, već dugi niz godina je u braku sa srpskim preduzetnikom i IT stručnjakom Danijelom Rokvićem koji je od nje stariji čak 20 godina i ima troje dece.

Didi je svojevremeno govorila o tome kako suprug reauje na sve njene proheve, budući da redovno nosi najskuplje komade odeće i često obilazi razne luksuzne destinacije.

foto: Dragana Udovičić

- Suprug mi nikada nije pravio problem kad nešto kupujem, čak me on sam često tera da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, on uživa kada sam lepo doterana i podržava me u svemu - rekla je Didi i dodala kako suprug u slobodno vreme igra šah i svira gitaru.

Podsetimo, Didi već godinama intrigira medije, te je ispričala i najsitnije detalje svog života.

Kako je otkrila, svoju privatnost vešto čuva od očiju javnosti, a u jednom je intervjuu iznenadila priznanjem da se jako dobro snalazi u kuhinji, ali zbog poslovnih obveza i ne stiže da kuva.

- Nemam vremena da kuvam, ali nekad za Danijelovu ljubav spremim žitarice, omlet s povrćem i domaću supu. Ja sam svetska zvezda i nemam vremena - rekla je i dodala:

foto: Robert Pap

- Pomažem kuvaricama koje rade kod mene, pa se tako nekada nađem s njima u kuhinji. Živim kao princeza, ali ona koja mnogo radi. Nije lako izdržati! Imam karijeru, firmu, putujem, imam ćerkicu i sve sama stižem, čak i samu sebe stilizujem.

Pevačica je progovorila je i o životu u Americi.

- Tamo imam puno asistenata, to je ceo tim od više od 100 ljudi koji rade sa mnom i onda kad se pojavimo negde, čak njih dvadesetak dođe sa mnom. Ne delujem tako, ali ih maltretiram. Jako sam zahtevna, volim da sve bude savršeno. Suprug mi nekad kaže: "Spusti malo loptu, budi fina". Ja sam fina, ali mora se znati red! - iskrena je Didi.

- Ja se sa suprugom nisam nikada posvađala za ovih 11 godina. Bilo je nesuglasica, nemamo isto mišljenje, ja ne volim da se svađam - rekla je jednom prilikom Didi.

foto: Dragan Kadić

Popularna pevačicica i njen suprug kada su u Srbiji, tokom svog boravka žive na Vračaru u kući od 500 kvadratnih metara.

Didi sa suprugom Danijelom ima ćerku Dayanu koju je na svet donela u julu 2020. godine, a sad je otkrila šta joj je najvažnije kad je vaspitanje u pitanju.

- Vaspitavam je da zna što su prave vrednosti. Da priča engleski jezik, da bude upućena u modu i da zna što je lepo... Trudim se da je izvedem na pravi put da bude dobra osoba, pametna, da ima lepe manire, to mi je jako bitno. Kao i da bude lepo obučena - zaključila je Didi Džej.

foto: Marina Lopičić

Ipak, skandal koji ga je obeležio je napad na novinara, a sve se desilo pre par godina.

Bonus video:

