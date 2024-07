ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Dečko Prepodobne umešan u veliku aferu, Kosata uzalud pukla 15.000 evra za pobedu

Ljudi moji, kako vi izdržavate na ovoj vrelini? Ja ne mogu da dođem sebi, em se kuvam, em tračevi gore. Ne zna se koji je pakleniji. Šta ove javne ličnosti rade, kao da ih je drmnula sunčanica, pa su pomahnitali. Pa da počnemo. Dečko Prepodobne umešan je u jednu veliku aferu na poslu, u pitanju je vrlo ozbiljna stvar. Zato je pobegao van zemlje. On je svedok zločina svog kolege, koji je vrlo uticajan i moćan, a desila se jako ozbiljna stvar, koju na sve načine pokušavaju da zataškaju. Mogu samo da vam kažem da će jedan od njih dvojice uskoro loše završiti. Ili će dečko od Prepodobne morati da se preda, ili će obojica, pa i ona, da nadrljaju. Ona jer je znala šta se sprema, a ćutala je. Ozbiljna je prevara u pitanju. Najcrnje od svega što je to sad počelo da se širi po gradu. Ljudi uveliko govore šta se dogodilo i pokušavaju da saznaju detalje, a to nikako ne valja. Pa kad je do mene došla prava informacija, onda možete da zamislite koliko je to otišlo predaleko.

foto: Kurir štampano

Ali polako, čekamo razvoj situacije. Za to vreme idemo malo do sedme umetnosti. Glumica koju ćemo zvati Kosata doživela je pravi nervni slom kad je shvatila da je bez veze pukla 15.000 evra za nameštenu pobedu na jednom festivalu, ali u inostranstvu. Trebalo je da ona trijumfuje, platila je svima u žiriju i organizaciji koji su joj tražili kintu, a oni su joj onda javili da od festivala nema ništa zbog situacije u državi i da njena pobeda ne važi za sledeću godinu. Na svu muku, računajući to što mora da izdržava porodicu, a posla nema, Kosata je ostala i bez ušteđevine, ali tako to ide kad se čovek bavi nečasnim radnjama. Ne može sve na mufte, ali sad je jaka konkurencija, pa mlade glumice željne glavnih uloga pošto-poto jure na sve načine da se proslave. Sve one žele Holivud, ali ne ide to tako lako. Ne može i jare i pare. Uložila je novac svog ljubavnika, i sad nema prebijene pare jer on neće da finansira propale projekte. Tako vam je to. Toliko za ovo javljanje, drage moje abronoše, vidimo se i sledećeg utorka s novim pričama. Prikupljanje materijala je u toku, iako sam izgorela cela, ali već sad mogu da vam najavim pravu bombu! Čitamo se i sledeće nedelje, pozdrav najveći na svetu vam šaljem.

