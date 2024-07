HIT PAPARACO! Jasmina Ana stopira po Crnoj Gori! Književnicu smo zatekli na drumu na plus 40 stepeni, SKOCKALA SE I ZAUSTAVLJA

Jasmina Ana tradicionalno letuje u Crnoj Gori, gde ima kuću.

Spisateljicu je naša ekipa srela na deonici puta u blizini Kotora. Ona je krenula na divlju plažu, i to pešice. Međutim, nekadašnja rijaliti zvezda nije izdržala da nogama stigne do željene destinacije, pa je odlučila da stopira. U prilog tome svedoče fotografije. Na plus 40 stepeni i više ona je bila nasmejana, sa sobom je imala kompletnu letnju opremu: torbu za plažu, šešir, naočare za sunce, ali i veliku flašu s hladnom vodom.

foto: Kurir

Nama je interesantno bilo to što je rešila da promeni plažu, iako joj se more nalazi na samo dva minuta od kuće. - Ništa meni nije teško! Jeste vruće, ali mi je zabavno da pešačim. Ima i to svoje čari. Malo pešačiš, malo stopiraš i stigneš gde želiš. Na ovoj deonici puta ima mnogo interesantnih plaža na koje ljudi ne obraćaju pažnju. Veoma sam aktivna i ne smeta mi vrelina. Godinama sam ovde i valjda sam se navikla. Mada, još dan-dva sam ovde na primorju, pa se vraćam za Beograd - kaže ona.

foto: Petar Aleksić

Interesovalo nas je da li se stopiranje uspešno završilo. - Ma, to je samo šala. Imam svoj auto, ali izbegavam da idem bilo gde jer mi je najlepše na plažici koja se nalazi maltene ispred kuće. Sećate se, bili ste prošle godine - rekla je kroz osmeh Jasmina. Inače, svi u kraju gde živi na primorju je poznaju i kažu da je odlična komšinica koja svakog ugosti i počasti. U to se uverila i naša ekipa jer čim smo došli kod nje, odmah nas je poslužila sladoledom, ledenom vodom i limunadom.

foto: Petar Aleksić

