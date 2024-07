"MENI JE SADA SVE JASNO, NEĆU GA ZVATI" Jelena Marinković prekida svaku priču sa Urošem, priznala i kako stoje stvari sa Ivanom

Samo nedelju dana pred kraj "Elite" obelodanjena je preljuba Jelene Marinković, zbog koje će se ona i njen suprug Ivan Marinković uskoro razvesti. U jednoj od mnogobrojnih svađa bračnog para Ivan je poručio Jeleni da mu ni slučajno ne dolazi u stan u kom su zajedno živeli.

Jelena je nakon svega domaćim medijima priznala da joj se Ivan javio prvi.

foto: Printscreen

- Nismo se čuli nas dvoje do sada, čuo se sa mojom drugaricom u vezi stvari, ona je uglavnom sve već uzela do sada. To mi, međutim, nije bitno. Ja i on se direktno nismo čuli do sada, evo sad mi je poslao poruku u vezi neke papirologije za banku, samo mi je slikao, napisao mi je to i to i ja sam mu odgovorila sa: "Ok". Razmenili smo poruku, to je sve od naše komunikacije. Tražio mi je neke kontakte koje nije imao, brojeve telefona, to ću mu poslati sve i to je to - priča Jelena i dodaje:

foto: Petar Aleksić

- Ništa me dalje nije pitao, a i da jeste, ne bih mu ništa odgovarala. Ovo je u redu, jer mi pošta još uvek stiže na njegovu adresu. Pitao je moju drugaricu onog jutra posle finala gde ću ja, kako ću i tako neke gluposti, a to više nije njegova stvar i nema potrebe da komuniciramo ako ne moramo.

Budući da se nije posle "Elite" vraćala u Ivanov stan, otkrila je gde je prespavala.

- Spavala sam kod najbolje prijateljice, tu sam i dalje. Selim se već danas u novi stan u kom ću živeti sama.

foto: Printscreen

U Uroša Rajačića, sa kojim je pred kamerama prevarila Ivana, je prilično razočarana.

- Uroš i ja nismo imali kontakt od finala uopšte, jesmo samo na Instagramu, gde smo razmenili po poruku. Imam dovoljno godina, shvatila sam i sve mi je jasno. Neću se javljati Urošu bez obzira šta bude bilo, a znam da ćemo se sresti na žurki, u emisijama... Nemam šta ja tu, sve sam zaključila i sve mi je jasno - rekla je Jelena i nastavila:

foto: Printscreen

- Na finalu mi se žalio da je dobio milion poruka, klipova, svašta nešto u vezi Ivana i mene, davao je milion različitih izjava, svaki intervju mu je različit. Kontradiktoran je, nikako da kaže nešto. Mislim da je više tamo sa mnom razgovarao i provodio vreme da ga neko ne bi osuđivao, da bi izbegao pritisak. Rekla sam mu da ga niko ne tera da sedi sa mnom, on mi je pričao da mu je lepo, ali meni je sada sve jasno.

Uroš je priznao da su svi iz njegovog okruženja protiv Jelene, budući da su se na Jutjubu i domaćim portalima uputili u njenu prošlost, "lik i delo".

- Ako je tako, okej, ja to razumem. Ne znam kom muškarcu od 30 godina bilo ko može da određuje ili savetuje ga sa kim da bude. Mislim da to nije, u suštini, problem, već druge stvari. Mislim da je bio neiskren sa mnom - rekla je Jelena za Pink.rs, a mi smo je na kraju razgovora upitali da li će Rajačića zvati na useljenje.

foto: Printscreen

- Neću ga nigde zvati. Svako ima vremena da otkuca poruku za 20 sekundi, on to nije uradio. Što se mene tiče, neću ga zvati na useljenje - zaključila je Marinkovićka.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

06:42 STARS EP 343