GUBI MU SE SVAKI TRAG! Janjuš posle rijalitija nije otišao u rodni kraj

Marko Janjušević Janjuš tvrdi da mu je porodica sve na svetu, ali iako se očekivalo da će odmah nakon izlaska iz rijalitija "Elita", koji je završen proteklog vikenda, da zapuca u rodno Prijepolje, to se nije dogodilo. Naša ekipa provela je juče ceo dan u ovom gradu u nadi da ćemo sresti bivšeg rijaliti učesnika. Njega nije bilo ni na vidiku.

Porodična kuća Marka Janjuševića Janjuša foto: Privatna Arhiva

Porodični dom je bio zaključan. U kući nema nigde nikoga, niti u dvorištu. Obišli smo i grobno mesto njegovog brata, koji je, nažalost, tragično preminuo krajem prošle godine u svom stanu u Beogradu. Spomenik još nije postavljen, a meštani i dalje dele tugu s porodicom. - Mislili smo da će Marko da dođe posle finala rijalitija, ali nema ga još. Evo tri dana su prošla otkako se to čudo od šou-programa završilo. Dolaze brat, majka, otac, obilaze grob, ali se tek oko godišnjice od smrti postavlja spomenik. Tako je ovde kod nas, a verujem i u mnogim mestima u Srbiji. Teška sudbina ih je zadesila. I pored toga, trude se da žive koliko-toliko normalnim životom, iako ih je tuga pojela, a kuća zavijena u crno. Svi su brzo ostarili. Pravo da vam kažem, Janjuša ne komentarišu, niti ih iko više pita za dešavanja u rijalitiju, ne treba im i ta muka. Ranije smo i pričali o tome, smejali se zbog njega, nekad se i nervirali, ali posle ove tragedije ništa nikog više ne zanima - ispričao je sugrađanin u lokalnoj kafani kog smo zatekli. O Marku su meštani imali da kažu i lepe reči.

Grobno mesto Markovog brata foto: Privatna Arhiva

- Nije on loš dečko. Malo su im čudne sudbine i to što su sebi dozvolili da bruka pukne, da on bude te s jednom, te s drugom, pa i s nekom trećom ženom, i to sve pred kamerama. Inače, on je dobar komšija, javi se svima, pozitivan je i nasmejan - tvrdi sugrađanin Janjuševića. Iako se svim silama trudio da trijumfuje u rijalitiju, u kom je proveo nekoliko godina, to se ni ovoga puta nije dogodilo. Svađe, afere i preljuba mu nisu pomogli da se domogne glavne nagrade od 100.000 evra, već je njegova izabranica Aneli Ahmić uspela da kući ode sa 50.000 evra. Ipak, od njihove ljubavi nije bilo ništa ni po završetku ovog programa. Svako je otišao na svoju stranu.

foto: Kurir

- Jedva čekam da se sve završi i da sutra budem slobodan čovek. Radujem se kraju ovoga i nestrpljiv sam samo da izađem u spoljni svet - rekao je Marko po završetku programa.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock

foto: Kurir

