PROBLEMI U RAJU! Zbog Zorana sa Indi niko neće da snimi duet

Zoran Marjanović je na velikim mukama zbog Indire Aradinović Indi sa kojom je nekoliko meseci u vezi. Da bi zadovoljio pevačicinu potrebu da se u velikom stilu vrati na muzičku scenu, kompozitor, kojem se po drugi put sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, radi punom parom u studiju kod prijatelja, ali uzalud.

foto: Nemanja Nikolić

Kako Kurir saznaje, on pokušava da pronađe pevača koji bi sa njegovom devojkom snimio duetsku pesmu, ali mu to ne polazi za rukom. Naime, one koje je kontaktirao nisu voljni za tu saradnju. - Zoran je u šoku da pevači sa estrade odbijaju hit. On je napravio nekoliko kompozicija za Indi, a između ostalih jedan duet. Tekst, melodiju, aranžman, ma sve je poslao na nekoliko adresa, ali ti pevači ne žele da snimaju duete. Pitanje je da li neće zbog trenutne situacije ili zaista nemaju novca. Nije mu lako, naprotiv, teško će on to da izgura. Ona želi da peva, nestrpljiva je i pritiska ga - tvrdi naš izvor.

foto: Tamara Trajković, Dragan Kadić

Naša ekipa nedavno je provela nekoliko sati upravo u studiju gde su Indi i Zoran pokazali kako rade punom parom. Indi je tada istakla kako veruje da će Marjanović da prevaziđe samog sebe i da joj napravi hit veći do "Bato bre", koji ju je proslavio. - Prvo hit, pa onda ljubav i veza - rekla je tada Indi tada kroz smeh. To se nije dopalo Zoranu. - Ju, ju ju, vidiš ti to. Pa ja da znam šta će biti hit, ja bih pevao, ne bih dao tebi. Kakva je ovo ucena - odgovorio je on. Aradinovićeva se ispravila kada je videla da je đavo odneo šalu: - Šalu na stranu, Ja verujem da će Zoran da napravi odličan album. Trebalo bi da izađe sledeće godine. Videćemo kako će da bude. Do sada sve što je uradio je odlično prošlo - ističe ona. Podsetimo, da su Zoran i Indi u poslovno-ljubavnoj vezi razotrkila je naša ekipa. Krajem juna smo novopečeni par uslikali na jednom bazenu kako razmenjuju nežnosti. Iako smo ih otkrili, Indi i Zoran izbegavaju da javno potvrde da su zajedno iako se ne razdvaju. Štaviše nedavno se pevačica uselila i kod njega u stan, ali ne samo to. Ona na društvenim mrežama objavljuje njihove zajedničke trenutke gde pokazuje koliko su bliski, stavlja mu noge na grudi, pušta njegove pesme i postavlja srca sa Zoranovom fotografijom.

foto: Tamara Trajković, Zorana Jevtić

Naša ekipa obišla je i kraj u Borči gde je Zoran živeo sa svojom porodicom. Prema rečima žitelja tog naselja, kuću i dalje nije prodao, a o imanju niko ne brine. Na lokaciji porodičnog doma pronašli smo pravi haos: Delovi starog nameštaja su svuda po dvorištu, a trava na okućnici je vidno zarasla. Kapija je bez brave, otvorena, a poštansko sanduče puno je neotvorenih koverti. Prva komšinica nije bila raspoložena za razgovor sa nama, ali nam je rekla da on ne živi tu već duže vreme, kao i da samo njegov rođeni brat zna njegovo trenutno boravište. Zoran, kako kaže, ne želi da javnost zna gde živi kako bi izbegao uznemiravanje.

foto: Nemanja Nikolić

foto: Kurir

04:09 Nikola Rokvić o značaju porodice i svemu sto mu je donela fondacija Porodica