ANĐELA ŠPARAVALO OTKRILA SVE LAŽI SVOJE MAJKE! Nacija je već osudila jer je IZBACILA ĆERKU NA ULICU, a kad čujete OVO bićete BESNI

Učesnica "Elite", Anđela Šparavalo, oglasila se za medije nakon završetka rijalitija i sumirala utiske svog učešća.

Ona je za portal progovorila odnosu sa roditeljima, ali i zajedničkom životu sa Bojanom u spoljnom svetu.

- Ja sam verovala u ljubav sa Bojanom, evo baš jutros sam joj spremila doručak, to nam je nekako bio prvi momenat napolju. Videćemo za dalje, šta i kako, mora sve da ide polako i postepeno... Ja verujem da će sve biti dobro i da ćemo Bojana i ja uspeti napolju - rekla je Anđela.

Kada je reč o njenom bratu, Anđela ističe da se na kratko čula sa njim, ali i da je saznala da nije sve onako kako joj je majka pričala, te da će na sve načine pokušati da stupi u kontakt sa njim, kao i da niko ne može da joj zabrani da se čuje sa njim.

- Sa bratom sam se čula zbog poruke koju mi je poslao, a koju sam pokazala tokom finalne noći. Ja sam mu odgovorila na to, ali on meni posle toga nije ništa odgovorio, tako da ne znam šta se dešava. Saznala sam da je majka pisala poruku za Novu godinu kad mi je stigla poruka od brata. Ja sam odmah pretpostavila da je to napisala moja majka, zato što sam znala da je moj brat to ne bi uradio. Oni su verovatno saznali da me je on pozvao, pa u ovom trenutku ne znam šta bih rekla. Naravno da planiram da pokušam da se čujem s njim mimo roditelja i svega, samo moram da vidim kako i šta. Apsolutno ne mogu da mi zabrane da se viđam i čujem s njim, naravno, ako on to bude želeo. Vidim da želi, jer mi piše i zove me, pa ću sve videti s njim. Saznala sam da on nije poslao nikakvu poruku za Novu godinu. Pritom, njega su odveli kod babe kad sam ja došla u stan nakon izlaska iz rijalitija, nisam uspela ni da ga vidim. Moja majka nije pratila izbacivanje, to je uradio moj brat Đole, a on ih je zamolio da dođu po mene - rekla je Šparavalo za medije.

