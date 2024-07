"NISAM BIRALA SREDSTVA DA STIGNEM DO SVOG CILJA" Tea Tairović o nestvarnoj želji za uspehom: Iz patika sam stala na štikle...

Tea Tairović danas je jedna od najtraženijih mladih pevačica, a kako je i sama priznala svoju karijeru započela je na osnovu prevare.

Naime, pre učešća u takmičenju "Zvezde Granda", Tea Tairović nastupala je sa jednim bendom čiji je član postala zahvaljujući lažima.

- Ja sam počela da pevam sa jednim bendom iz Novog Sada i lažno sam im se predstavila. Rekla sam da sam punoletna, da imam pevačkog iskustva, a bila sam maloletna i nisam imala iskustva. Nisam birala sredstva da stignem do svog cilja - rekla je jednom prilikom Tea za Grand i dodala:

- Imala sam samo želju da stanem na bilo kakvu binu, samo da me neko vidi i da me čuje. Bilo je to traumatično zaista. Nisam imala nikakav repertorar, nisam znala kako da komuniciram sa ljudima, ništa, a želela sam samo nastupam negde. Ja sam iz patika stala na štikle, nisam znala da hodam u njima.

Majka najveća podrška Tea nikada nije krila koliko je vezana za svoju majku, Božicu Malević, koja se godinama bavila voditeljskim poslom. - Verovali ili ne, ja sam oduvek znala da će se ona baviti javnom scenom. Tea je dete koje je prvo proplesalo, pa prohodalo. Znala sam da će biti u nekim umetničkim vodama, imala je od koga i da nasledi. Tata joj je umetnik, od mene je možda usvojila sklonost ka medijima. Nisam baš mislila da će biti pevačica, možda pre da će se baviti glumom - otkrila je Teina mama jednom prilikom, prenosi "Hello".

