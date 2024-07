"MAMA ME JE BLOKIRALA" Mioni porodica zbog veze sa reperom ipak okrenula leđa: Zaklela sam se da me Ša nikada nije udario...

Miona Jovanović još uvek nije uspela da poboljša odnos sa roditeljima, bakom i bratom nakon skandala tokom superfinala "Elite", kada su joj pred milionima gledalaca očitali lekciju zbog emotivne veze s 20 godina starijim reperom Nenadom Aleksićem Ša, za kog ne žele da čuju.

Mlada pevačica posetila je porodični dom u rodnom Kragujevcu, ali zajednički jezik s članovima porodice nije našla.

- Što se roditelja tiče, nećemo ništa, valjda će njihov bes da popusti vremenom. Ja nemam šta drugo da kažem - rekla je Miona, koja ne krije da su njeni roditelji izuzetno ljuti na nju - naročito majka koja, po svemu sudeći, sa ćerkom ne želi više nikakav kontakt.

- Pričala sam im konstantno, zaklela sam im se da me Ša nikada nije udario, da se ništa to nije dešavalo, pošto su oni u sve te stvari ubeđeni. Vidim da tu nema pomoći, da će oni terati svoje, misliti kako već misle, tako da mogu samo da pustim i da sami vremenom skapiraju kako se ja osećam, kako se ponašam, šta se dešava u mom životu, ako gledaju uopšte jer mama me je blokirala, otpratila, to sam čula. Pojma nemam - rekla je Miona u "Premijeri".

