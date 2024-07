LOŠA INVESTICIJA! Peković kupio velike livade, štale, njive i pašnjake kod Pljevalja koji godinama zvrje prazni

Nikola Peković obožava nekretnine i vlasnik je mnogobrojnih stanova, apartmana i kuća širom regiona.

Pre nekoliko godina kupio je u blizini rodnog mesta sada već njegove bivše supruge Violete celokupnu imovinu zadruge Gradac.

foto: Petar Aleksić

Ovo ogromno imanje je čak sedam puta za godinu dana bilo na licitaciji i nikome od tamošnjih imućnih ljudi nije palo na pamet da investira u kupovinu pomenute zadruge, pa je na kraju Peković jedini dao ponudu i tako na svoje ime dodao još jednu imovinu.

foto: Petar Aleksić

U pljevaljskom rudarskom naselju kupovinom ove zadruge Peković je dobio hektare zemljišta, pašnjaka, livada, njiva i šuma. Onog momenta kada je kupio imovinu postao je i vlasnik nekoliko objekata u katastarskim opštinama Brvenica i Gradac.

foto: Petar Aleksić

Ekipa Kurira posetila je mesto Pljevlja kako bismo pronašli košarkaševo imanje, kao i kuću za koju se verovalo da je bila njegovo prebivalište neko vreme. Kako su nam meštani rekli, on ipak ovde nije živeo, već je ovo rodno mesto njegove supruge, a na pitanje o imanju koje je kupio, svi su znali detalje. - A to jeste njegovo. Pre nekoliko godina kupio je to imanje, ali ništa nije uložio tamo. To se nalazi u mestu Šula i tamo nećete videti ništa novo, osim što su tamo neke štale koje su bile i ranije, mada se sve lepo održava i nije zaraslo, o tome se baš vodi računa - rekao nam je meštanin Pljevlja.

foto: Petar Aleksić

Mi smo se uputili u Šule, koje je od Pljevalja udaljeno 38 kilometara. Kada smo stigli na lice mesta, videli smo upravo ono što nam je i rekao naš sagovornik. Štale, nekada dom za životinje, sada su prazne, kao i veliki pašnjaci i livade na ovom predivnom mestu. Kako se priča, Nikola je za ovo prostranstvo iskeširao 175.000 evra.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, za Pekovića se tvrdi da očigledno voli kuće bivših predsednika, jer je 2016. godine kupio vilu Slobodana Miloševića u Tolstojevoj 33 na Dedinju. Nije poznata tačna suma koju je izdvojio za ovu nekretninu, ali, prema nekim informacijama, sada pokojna Mirjana Marković za vilu je tražila više od dva miliona eura.

foto: Petar Aleksić

Bivši košarkaš je prethodnih nedelja u žiži javnosti jer je navodno započeo zajednički život s novom devojkom zbog koje je napustio suprugu Violetu, s kojom je bio osam godina u braku. Prema nezvaničnim informacijama, proslavljenisportista već mesecima nije u Crnoj Gori, a navodno sa izabranicom boravi u okolini Beograda, gde ona ima porodično imanje.

foto: Petar Aleksić