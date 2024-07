BIVŠA ŽENA ŠA OBJAVILA PRIVATNI SNIMAK SA MORA: Okrenula leđa kameri i počela da trči, pozadina u tanga kupaćem u prvom planu

Vanja Ignjatović javnosti je postala poznata kada se udala za repera Nenada Aleksića Ša sa kojim je bila u braku svega nekoliko meseci.

Nakon razvoda, Ša i Vanja iznosili su prljav veš iz svog odnosa, a nakon što je izašao iz "Elite" reper je rekao da ga je sramota što je ikada bio sa njom u odnosu.

Iako je do sada rado komentarisa izjave bivšeg supruga, Vanja se tim povodom još uvek nije oglasila, a sada je pokazala kako uživa na letovanju.

Ona se snimala na plaži leđima okrenuta kamerom u tanga kupaćem kostimu i time izazvala mnoštvo rekacija.

"Nenada sam molila da se leči"

Podsetimo, Vanja je iznela brojne detalje odnosa sa Nenadom.

Spakovala sam kofere i otišla. Nakon toga je pokušavao da me zove. Jedan dan plače i moli, drugi dan vređa i tako u krug. Bila sam spremna da se pomirim sa njim ako bi se izlečio od svoje posesivnosti i ljubomore. Više puta sam ga pitala da poseti nekog lekara da vidi šta nije u redu sa njim, molila sam ga da idemo i do bračnog savetnika, ali on je bio uveren da je on u pravu i da će mi bračni savetnik reći: "Normalno je da sa njim budeš 24 časa i da nemaš društveni život. Ne smeš da izdeš na bazen...". Rekla sam dobro, ajde ići ćemo, možda ja grešim, možda si ti u pravu. Ja u braku sa njim nisam smela slobodno da se krećem. Bez njega nigde, dva puta mi je preselo - rekla je Vanja svojevremeno za "Hajp" i dodala:

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Vodila sam dete u parkić iza zgrade, bili smo možda sat vremena. Kada sam se vratila u stan, on me je sa vrata pitao: "Jel te gledao neki tatica?". Tu je bio njegov otac, ja sam bila šokirana. Sa svojim detetom sam izašla da igramo fudbal. Njegov otac mi je tada rekao: "Ne znam šta se sa njim događa, ne znam šta da ti kažem".