RAZVEZAO JEZIK! Bivši zet Slobine žene tvrdi: Radanović i moja svastika su manipulatori

Slobodan Radanović mi je pretio, a njegova žena Jelena Radanović je folirant i manipulator, tvrdi bivši zet pevačeve žene koji je zamolio da mu stavio samo inicijale A.V. jer nije poznat javnosti.

U razgovoru za Kurir on navodi da je od Radanovića doživeo veliku neprijatnost.

- Stalno me prijavljuju bez ikakvog razloga državnim institucijama. Sloba me zvao da mi preti preko telefona, šalje mi neke glasovne poruke. To što vi pišete o njima i što se čita o njima u javnosti nema veze sa životom. To su jako loši ljudi, foliranti i manipulatori - priča Jelenin doskorašnji zet.

On se osvrnuo i na Jelenin problem sa njenim bivšim mužem I.M.

- On je jedan korektan čovek i od reči. Takav je i za prijatelje. Nikada Jelenu nije maltretirao. I Jelena je meni priznala da je nikada nije pipnuo. Sve ona namešta kako joj odgovara. Isti scenario pravi i sa svojom sestrom. Sve ide po Jeleninoj direktivi. Tako je i moja žena otišla od mene. Nisam ni znao da će otići, samo je jednog dana pokupila stvari i otišla sa Jelenom od kuće, Slobina žena me odmah blokirala. Kada sam vratio kamere video sam šta se dešava. Ta Jelena je ozbiljan folirant. Njen muž mi kao priča "Brate, ja ne znam šta ti imaš sa Igorom, ali nemojte to da radite". U tom stilu mi priča kao da sam ja mali. Tako da ću otići u policiju da sve pokažem šta se dešava i sa kim imam probleme, da vide oni na koga se Jelena poziva. Ona hoće da ispadne mangup i priča "ja se družim sa onim i sa ovim". Kada bi ti ljudi znali, nikad sa njom ne bi progovorili - tvrdi on. Nedavno se za Kurri oglasila i žena bivšeg muža Jelene Radanović koja tvrdi da joj je ona otela telefon.

- Jeste uzela joj je taj telefon i nije vratila. Ja sam svedok. Dok je bila u Kliničkom centru dala je svojoj sestri, a mojoj bivšoj ženi. Jelena je bezobrazna, vulgarna, vređa ljude. To što vidite na televiziji nema veza sa onim kakva je zaista. Njena rođena sestra mi je haos napravila, Jelena mi snima glasovne poruke, samo da čujete taj nivo izražavanja. Sada smo na sudu, oni me konstato montoraju, ali im ne ide od ruke- zaključuje naš sagovornik.

Ovim povodom kontaktirali smo Jelenu, koja je u Crnog Gori na odmoru sa suprugom i porodicom i poručila:

-Ovo više nije ni smešno - kratko je poručila ona.

