NAŠA VODITELJKA SE UDALA POSLE SAMO 7 DANA VEZE! Ovako nešto se desi samo jednom u životu, otkrila sve: Kad smo se upoznali...

Voditeljka Lea Kiš već više od tri decenije živi u skladnom braku sa svojim mužem, sportskim novinarom i književnikom Momčilom Jokićem, koji danas radi kao profesor na jednom privatnom fakultetu u srpskoj prestonici.

Lea i Momčilo upoznali su se u liftu, u zgradi "Politike", a venčali su se nakon samo nedelju dana poznanstva.

- Muž me je pre svega osvojio inteligencijom, on je jedan analitičan i obrazovan čovek. Kad smo se upoznali, na prvi pogled mi se dopao fizički, jer je izuzetno zgodan muškarac, sa manirima, duhovit i drugačiji od mnogih koje sam sretala - rekla je jednom prilikom Lea za "Hello" i dodala:

- S vremenom sam ga upoznala i na drugi način, kao čoveka posvećenog brojnim interesovanjima, kao produhovljenog intelektualca koji zna da stvar postavi na svoje mesto. Kad razmišljam da li mi kod njega nešto smeta, mogu samo da se našalim, jer je to retka osobina za muškarce sa našeg podneblja. Naime, previše je pedantan, kao svaka Devica u horoskopu. Mada, rekla bih da je to pre vrlina, nego mana.

Lea i Momčilo Jokić žive u porodičnoj kući na Voždovcu, ali i na bajkovitom imanju na Avali.

