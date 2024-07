NIJE SAMO PORODICA BESNA NA MIONU JOVANOVIĆ, I KOMŠIJE UDARILE NIKAD ŽEŠĆE: Ša je deda, a ona mlado i lepo dete

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga 7 - Elita", Miona Jovanović živi u Kragujevcu, gde su i njeni roditelji koji su ljuti na nju zbog njene veze sa Nenadom Aleksićem Ša.

Miona Jovanović, po svemu sudeći, još uvek ne želi da se vraća u svoj porodični dom, te je samo bila kod roditelja da uzme stvari, a i sa bakom nije u dobrim odnosima.

Njene komšije su sada progovorile o njoj ali i o njenom partneru Nenadu, ali i bivšem dečku Stanislavu.

- Pa ja bih rekao da je bio bolji, u to ne ulazim, to je njihova stvar. Miona je dobra devojka, dobro dete, a taj Ša, kako ga zovu, ne daj Bože - govori komšija, a s druge strane komšinica poručuje:

- Čuveni reper, gde on repuje, ima li gde na mapi. Ima pravo da bira, njen život, ali nije on za nju. Gde da bude dobro. On je deda za nju. Deda. Ona je mlado i lepo dete - naglašava komšinica.

