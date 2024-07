"SRAMOTA ME JE UMESTO VAS, SA BUDALAMA JE TAKO" Ognjenova Mina odgovorila hejterima koji su je napali na mrežama: Jasno mi je...

Supruga voditelja Ognjena Amidžića, Mina Naumović, napadnuta je na društvenim mrežama zbog njenog izgleda.

Ona je više puta naglašavala da se nikada nije podvrgla estetskim zahvatima, te da je sve na njenom licu apsolutno prirodno.

Korisnici društvenih mreža joj ipak nisu verovali, te su je osuđivali, a kada je objavila njihove komentare na svom Instagram profilu, dobila je prijave zbog uznemirujućeg sadržaja.

Nakon toga im se voditeljka obratila javno:

- Ti epiteti koje mi prišivate... Jasno mi je da polazite od sebe. I sramota me je, umesto vas. Ali to je, vazda, sa budalama bilo tako. Imam tu sreću da potičem iz porodice u kojoj sam, pored toga što sam imala sve što sam ikada poželela u materijalnom smislu, imala postavljen vrlo jasan sistem vrednosti, već do sedme godine života, pa nista materijalno nikada nije moglo da me impresionira - napisala je ona i dodala:

- Moje babe i dede, kao i moji roditelji, obrazovani su, čestiti i vrlo uspešni ljudi u svojim branšama. Moju braću i mene gajili su i učili vrednostima kojima su i sami vođeni. Pružili su mi sve, ali i naučili da ništa ne pada sa neba. Jedan od mojih prvih poslova bio je upravo u ordinaciji moje mame, za mesečnu platu. Tako sam zarađivala za "džeparac". Od tada više nisam imala ni dana "praznog hoda". Ali, to vam je već previše informacia. Jasno mi je da niste imali nikoga da vam da korenje, a ni krila. To, nažalost, jeste privilegija retkih. Ali nije poenta da pokušavate da uvučete druge u svoju kanalizaciju, poenta je da pokušate da izađete iz nje. Ako već zelite moju reakciju - to vam je savet, od srca - napisala je Mina.

