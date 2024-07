BOBAN RAJOVIĆ DVA PUTA ZA 2 GODINE ZAVRŠIO U ZATVORU: Pevač šokirao izjavom "Odeš malo, očistiš glavu..."

Boban Rajović dva puta je završio u zatvoru i to u Danskoj gde je živeo sa svojom porodicom.

Iako nikada nije ni pokušavao da sakrije ovu informaciju od javnost, ipak o danima provedenim iza rešetaka i detaljima nije želeo da govori.

Boban Rajović je prvi put iza rešetaka završio jer nije imao novca da plati kaznu, ali se i samo dve godine kasnije, drugi put našao u zatvoru.

- Nemam da platim i idem unutra 40 dana. Bio sam u sobi sa jednim Albancem kog dan-danas s vremena na vreme čujem, vrlo retko, ali čujemo se i dan-danas, ali to su upravo da vam kažem laki zatvori, nisu to oni za prave robijaše da kažem. Nisu ni razlozi, to se zove u stvari otvoreni zatvor tako da jednostavno odeš malo da očistiš glavu, imaš vremena da razmišljaš – rekao je pevač svojevremeno.

Boban je dodao da je njegovoj porodici najteže palo to što je on završio u zatvoru.

- Mogu ja sad da sedim ovde i da pričam ne znam šta, ali nikome nije drago kad odeš u zatvor, a kamoli roditeljima ili supruzi, ali opet kažem to je zbog nekih glupih stvari. U tom periodu bukvalno dva puta 2002. i 2004. isto i čak prvi put kad sam izašao rekao sam sad ću da se pazim kako vozim kako nema kazni više, međutim desilo se još jednom i to je to i Boban Rajović od te famozne 2002. i 2004. godine apsolutno nema nikakve veze sa tim, to je toliko čisto i mogu reći da sam mnogo ponosan zbog toga da mogu da na kraju krajeva odem u tu istu Dansku koja je moja druga zemlja i da kad te ukucaju tamo da si čist kao suza – priznao je Rajović u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

"Ponosan sam na svoju decu" Bobanu je i danas u Danskoj deo porodice, a o tome kakav je kao otac pevač kaže da nije strog, ali da će kao deda verovatno biti drugačiji. - Kao deka ću biti drugačiji jer sam već zreliji čovek. Bio sam mlad kao roditelj sad već osećam po sebi da već pričam drugačije s njima, s tim što su i oni sad velika deca, ali nikad nisam bio strog. Osećam da u poslednje vreme imamo drugi vid komunikacije što je normalno, oni su odrasli a ja sam već prošao u životu ali mislim da neki moji saveti bi trebali još više da im dopru do glave. Ja sam apsolutno mnogo ponosan, imam razloga da budem ponosan na svoju decu međutim mislim da bi na nekim mojim primerima trebalo da uče i više te neke stvari da upijaju jer život apsolutno nije lagan ni tada kad sam ja bio ni sada - kaže Boban.

