"MIŠIĆI SU OTKAZALI" Miloš Bojanić o posledicama UDESA koji je preživeo: Doktor mi je davao ŠEST MESECI života!

Pevač Miloš Bojanić odlučio je da sam renovira kuću koju poseduje u crnoj Gori, uprkoslošem zdravstvenom stanju u kom se trenutno nalazi.

On je tokom prošle godine prvo preživeo saobraćajnu nezgodu i polomio ključnu kost, a kasnije iste godine je povredio i koleno na skijanju, ali ga to nije zaustavilo da nastavi sa intenzivni radom.

Kako kaže, sada je vreme da uživa u svemu što je stekao i podigao sa svojih deset prstiju.

- Gotovo je, došao je taj dan, samo da me Bog poživi. Zeza me malo levo koleno, na skijanju sam ga povredio. Prošle godine sam polomio ključnu kost, imao sam saobraćajku kada me je udarila žena dok sam vozio motor i meni su mišići otkazali, ne sad da ne mogu da hodam, ali više nisu za veliki napor. Nisam razmišljao na tu temu kad sam zimus odlazio na skijanje, mislio sam da sam onaj koji je bio pre 4 godine, ali eto… – rekao je Miloš za "Grand" i dodao da je tek sad postao svestan svojih godina.

- Četiri godine u ovim godinama nešto znače, nisam isti kao tad. I eto, na skijanju sam direktno ligamentima išao, bez mišića i tako sam se i povredio. Pitao sam doktora šta da radim i on mi je rekao da se daća daje za 6 meseci i kad prođe to vreme, biće bolje. I tako je sad. Ja sam bolji, sad se odlično osećam - istakao je Bojanić.

Miloš tvrdi da će ovog leta sigurno povratiti svoju kondiciju i snagu koju je zbog nezgoda izgubio.

- Kad krenem po 4- 5 kilometara sa perajima da plivam, da ronim, ja moram da vratim svoju kondiciju- zadovoljno je rekao Miloš.

