20 GODINA KOLEGE I KUMOVI, A ONDA SE DOGODIO KRAH: Jovana Joksimović nakon godina ćutanja progovorila o Srđanu: Žao mi je...

Jovana Joksimović i Srđan Predojević bili su bliski prijatelji i kolege, da bi se nakon jednog događaja njihov odnos promenio.

Iako su njih dvoje nakon godina zajedničkog rada i druženja prijateljstvo krunisali kumstvom, Jovana Joksimović i Srđan Predojević su posle 15 godina prekinuli saradnju i nastavili odvojenim putevima.

Nakon što je TV “Prva” prekinula saradnju s popularnim voditeljskim parom, podigla se velika prašina. Jovana se menadžmentu pomenutog medija obratila saopštenjem u kojem je iznela viđenje cele situacije i najavila tužbu protiv njih.

S druge strane, voditelj nije skrivao koliko je teško doživeo gubitak posla.

- Nalazim se u neprijatnoj situaciji. U novinama čitam da se svi biju oko mene da radim na njihovim televizijama, a meni niko broj da okrene. Ne daj bože da se bilo kome desi da u 49. godini ostane bez posla.

To je katastrofa. Ne znamo zašto su nas otpustili kada smo imali najgledaniju emisiju na „Prvoj”. Grafikon pokazuje da smo mi stub te televizije. Brojke pokazuju da smo najbolji, ne kažemo to mi - izjavio je on za “Informer”.

Potom se pisalo da je poznati voditelj navodno dobio ponudu od televizije “K1” da zajedno sa Jovanom Joksimović vodi jutarnji program.

Međutim, kako nije bio zadovoljan ponuđenim uslovima, Predojević je odbio ponudu, prenela je Nova.rs.

Prema pisanju medija, Jovana Joksimović nije ispoštovala dogovor koji je prethodno napravila sa svojim dugogodišnjim kolegom i kumom. Njih dvoje su se nakon otkaza na "Prvoj TV" dogovorili da angažuju advokata kako bi predali zajedničku tužbu protiv ove televizije.

No, voditeljka je navodno odustala od tužbe, jer je uspela da dobije otpremninu od “Prve”, dok Predojeviću nije isplaćena nadoknada za dugogodišnji rad i to je bio trenutak kada je došlo do konflikta među dugogodišnjim saradnicima i kumovima.

Gostujući u emisiji kod Goce Tržan supruga Željka Joksimovića je spomenula kuma.

- Srđan i ja smo tokom 20 godina bili tim koji je donosio fantastične rezultate. I žao mi je što danas ne radimo zajedno jer mislim da bismo zajedno imali još mnogo toga da uradimo na televizijskom nebu.

