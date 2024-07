JEDNA SVADBA PROMENILA JE SVE: Ovaj pevač prošao je svašta, a 1 susret doveo je do preokreta u njegovoj karijeri! Ovo je rezultat

Pevač Zoran Stanković Kiza preko 20 godina je na estradi, nastupao je sa našim velikim zvezdama, ali njegov talenat doskora nije bio poznat široj publici, sve dok ga na jednoj svadbi nije zapazio naš proslavljeni harmonikaš Aleksandar Sofronijević. Naime, na njegov predlog, Kiza je rešio da počne da snima nove pesme, a nedavno je, u produkciji Sofronijevićeve produkcije AS STUDIOTON, objavljena numera "Ti nisi bilo koja", čiji je autor poznati kompozitor Ljubiša Kovačević.

foto: Bojan Stevanović

- Sa Aleksandrom Sofronijevićem sam se upoznao na jednoj svadbi gde su me domaćini posebno angažovali da otpevam jedan blok sremačkih pesama. Posle toga je usledila još jedna svirka kod istih tih ljudi i na kraju svirke mi je Aca ponudio saradnju i rekao mi da je šteta da jedan takav vokal kao što sam ja ne snima autorske nove pesme. I mislim da sam napravio pravu stvar što sam se odlučio za njega da mi radi aranžman za ovu pesmu i mislim da će naša saradnja da traje još dugo - rekao je Kiza, čiji je susret sa Ljubišom Kovačevićem takođe bio značajan:

foto: Bojan Stevanović

- Sasvim slučajno smo se upoznali, proveo sam celo veče sa njim, a uopšte nisam ni znao sa kim sedim za stolom. Tek na kraju večeri sam shvatio o kome se radi. On mi je sam ponudio saradnju i posle tri dana mi je poslao pesmu. Na prvo slušanje sam shvatio da je to prava pesma za mene i da je moj fazon. Posle sam istražio i video da je autor velikih hitova kao sto su "Bele rade", "Ko ostavlja ruže ispred moga praga", "Svadbene kočije", "Kolko košta pesma ta", "Sve se to dogodilo na putu za ludilo" i mnoge druge. Numera "Ti nisi bilo koja" polako osvaja srca slušalaca, a spot pogledajte u nastavku.

Bonus video:

