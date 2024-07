"LIK MI JE GURNUO PRST U PUPAK I SNIMAO SE TELEFONOM" Desingerica o jezivoj situaciji sa nastupa: Zveknuo sam mu KOKAVAC...

Dragomir Despić Desingerica jedan je od najkontroverznijih izvođača na domaćoj javnoj sceni, a kada se čini da smo sve videli, on nas uspešno demantuje.

foto: Printscreen

Njegovi nastupi i skandali često na mrežama postanu viralni, a sada je iznenadio i "novim imidžom" u Amidžiju.

- Podsećam sad sebe na Sergeja Pajića. Zvao bih se Radmilo s ovom frizurom - rekao je Desingerica i nasmejao sve u studiju, pa otkrio kako je reagovao na situaciju sa nedavnog nastupa na kome mu je fan lizao stopalo.

- Nešto čudnovato, to se tako zamisli... Ja mislim da se on od celog gasa pregasira i to je to... Ja sam mislio da to neće da se vidi. Ja sam osetio samo da ide neka vlažna, mala gusenica. Nikad nisam razumeo taj neki fetiš - govorio je i otkrio šta mu je najneprijatnije što je doživeo na nastupu.

foto: Printscreen

- Nemam najgore, sve mi je drago na određeni način. Iznervirao sam se kad mi je čovek gurao prst u pupak i snima se. Baš sam izgoreo tada. Lik se snima i gura prst u pupak. Onda gura drugi prst u pupak ponovo... Lik trpa treći put prst u pupak, ja se iznerviram i zveknem mu kokavac u teme, a lik gleda gore. To je jedini put da sam reagovao - otkriva Desingerica, a onda je progovorio o svojim košarkaškim danima koji su se neslavno završili:

foto: Printscreen

- Bio sam jako talentovan košarkaš, ja gledam kad nešto radim da budem najbolji... Nisam imao vremena, povredio sam koleno, izvlačili mi tetive, spajali. Tako se zadeilo i otišlo u nekom drugom smeru - otkrio je treper.

Bonus video:

00:55 Desingerica izasao u sanduku na binu