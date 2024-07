POZNATA PEVAČICA OSTALA BEZ NOVCA ZBOG OVE ODLUKE! Priznala javno: Neću da me niko maltretira!

Pevačica Višnja Petrović progovorila je o teškim trenucima na estradi i priznala da je imala finansijske probleme.

Višnja je istakla da je imala predrasude zbog kojih nije želela da ranije uđe u estradne vode.

foto: Petar Aleksić

- Bile su predrasude da ja nisam mogla da uđem u ovaj posao ranije. Mislila sam da su pevačice samo „novac u grudi“, jer sam ja to gledala na svadbama na kojima sam ja bila i to je bilo nešto što mi se ne sviđa. Nisam osećala od strane ljudi koji su tu poštovanje prema pevačicama. Međutim, to je sve do stava, kako dođeš i nastupiš. Mene moj stav do sada nikada nije doveo u neprijatnu situaciju. Bilo je dešvanja da dođe gost recimo i kaže „Koliko ste uzeli?“, ali i za takve imam penicilin - rekla je pevačica.

-Ne radim svuda. Sve se zna i onda tamo gde može biti neprijatnih situacija, pre ću sedeti kući, nego sebi to dozvoliti. Mnogo puta sam bila bez dinara kada sam odbila, ostala sam bez ozbiljne sume novca. Ne želim da me bilo ko maltretirala i da pevam do devet ujutru - dodala je Višnja za Grand.

Inače, Višnja Petrović je jednom prilikom šokirala javnost priznanjem da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem i da joj nije smetalo to što je bila ljubavnica u tom odnosu.

