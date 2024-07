STEVANA STEVANOVIĆA URNISALI NAKON SRAMNIH IZJAVA O ŽENSKOM TELU! Nacija ga prvo prozivala zbog Nađe, a sada će ga opet OSUDITI

Stevan Stevanović, poznat iz TV formata "Survivor", često deli savete i mišljenja putem društvenih mreža.

Pre ulaska u ovaj TV format, predstavljen je javnosti kao ragbista i diplomirani ekonomista, a pisalo se i o njegovom učešću u snimanju spota za pesmu "Lažov notorni" Svetlane Cece Ražnatović i Saše Matića.

Stevanovićev snimak u kojem komentariše oblačenje mladih devojaka na plaži postao je viralan na društvenim mrežama TikTok, Iks i Instagram.

U njemu Stevan Stevanović tvrdi da devojka koja nosi tange na plaži nije podobna za muškarca koji želi da se ženi, te da se ne može uočiti kvalitet kod dama koje pokazuju obnaženu zadnjicu.

Takođe, ističe da živimo u bolesnom društvu i da je izolovanost moguća sve dok ne dobijete decu. Pored toga, Stevanović smatra da ljude zanimaju "gole ribe na šipci", što po njegovom mišljenju, potvrđuje tvrdnju o bolesnom društvu.

- Koja je prva pomisao slobodnog muškarca, kad ja vidim, brate, skoro, devedeset i pet odsto d**eta devojke koja hoda plažom? Šta ću ja da posmisli? Jao, kako bih je oženio. Mislim, kao, to je ljudska psihologija. Ja ne pričam sad o tome... Možda je ta devojka fantastična... Ko će da vidi te kvalitete, brate, kad šetaš golo d**pe na plaži? Pa neće niko! Mislim, znaš, kao, to je ono, to je normalno. Neke druge stvari su normalne. Normalno je da devojka sa 21 godinom mora da ima životnog iskustva... Kao, ne daj bože. Kao, ona je svašta prošla i to... Mislim to su bolesne stvari, brate... Ali, mi živimo u bolesnom svetu. I onda je stvar samo kako ćemo mi tu da plivamo i koliko ćemo moći da se izolujemo od svega toga. Momenat izolacije donekle prestaje kada vi dobijete decu. Možda, dok su mala, 'ajde kao, tu i tamo, ali kasnije to je nemoguće. Ali... Nisu to teme, brate, koje ljude zanimaju... Ljude zanima nešto drugo... Znači, da mi sad dođemo i da dovedemo ovde gole ribe iza, da ja radim čučanj i to je to... Ili da ih stavimo na šipku i ono... To je tako. Ljudska psiha, samo što ja to neću raditi nikad - govori Stevanović u pomenutom snimku na TikToku, uz natpis: "Izvcite iz konteksta, pa recite svoje mišljenje".

Ovakvi komentari nisu društveno prihvatljivi i štetni su za žene, ali i za muškarce, pišu kolege iz drugih medija.

Prvo, Stevanović promoviše stereotipe koji dehumanizuju i objektivizuju žene, svodeći njihov vrednost isključivo na izgled.

Ova retorika perpetuira kulturu koja vrednuje žene isključivo na osnovu fizičkog izgleda, zanemarujući njihove ličnih kvalitete i sposobnosti.

Drugo, ovakvi komentari negativno utiču i na muškarce, sugerišući da su nesposobni da procene ženske kvalitete, te ih sagledavaju kroz prizmu seksualnog doživljaja.

To je ponižavajuće za muškarce koji žele dublje i smislenije veze...

Stevanovićev pristup je posebno problematičan jer dolazi od osobe koja na društvenim mrežama često pozira bez majice i promoviše rad na telu. Postavlja se pitanje zašto je njemu dozvoljeno da komentariše izgled žena, dok istovremeno sam koristi svoj izgled za samopromociju.

Kao društvo, ne smemo prihvatiti ovakva mišljenja kao validna ili reprezentativna, ali nažalost, ljudi poput Stevana dobijaju prostor kroz masovan "šer sadržaja". Stevanovića, inače, prati 149 hiljada ljudi na Instagramu, dok ni brojka sa Tik Toka nije zanemarljiva, 21 hiljada duša...

Potrebno je naglasiti da u ovom konkretnom slučaju nije poželjno poslužiti se rečenicom koju naš narod često izgovara: "Nije bitno ko govori, nego šta govori"...

Svaka žena ima pravo da nosi šta god želi i nije važno da li će neko videti njene kvalitete ili je oženiti. Stevanovićevi komentari su nevažni i neosnovani, a poruka za njega i slične njemu je jasna: Fokusiraj se na sebe, svoje vežbanje, pokazivanje mišića i ostavi žene u tangama na miru, zaključuju kolege iz drugih medija.

