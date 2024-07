"TATA I BRAT SU ME NAGOVARALI NA RAZVOD..." Sanja Marinković iznela sve u javnost: Sina nisam mogla da suočim sa ISTINOM

Poznata voditeljka Sanja Marinković iza sebe ima jedan brak sa Aleksandrom Uhrinom, u kom je dobila sina Strahinju.

Ona ne krije koliko ju je razvod promenio.

foto: Kurir televizija

- Nisam odmah suočila dete sa istinom, ja to nisam prihvatala i to je mnogo teži put... I dok ja njemu nisam ulila saznanje šta znači razvod, dok mu nisam dala primere kako žive njegovi drugari čiji su roditelji razvedeni... Strahinja je meni jednog dana rekao: "A mama, ovo je razvod...", ja sam mu rekla: "To je, vidiš da ništa ne fali", onda sam mu rekla istinu - rekla je nedavno Sanja.

foto: Nemanja Nikolić

- Da sam slušala na vreme roditelje, ja bih se ranije razvela. Mnogo mi je značila podrška porodice. Verovala sam u ljubav za ceo život, sa tom idejom sam se venčala. Danas verujem da u svetu ima mnogo više velikih ljubavi nego velikih brakova. Mislim da je brak prevaziđena institucija. Ovaj brak koji postoji danas mi deluje kao biznis model - dodala je voditeljka "Pinka".

"Kasno sam se venčala"

- Da se moj tata pitao, i da se moj brat pitao, trebalo je i ranije da se razvedem. Nagovarali su me na to jer su pre mene videli da nemam više sjaj u očima. Moj personaliti se promenio. Nije više bilo te harizme, sve je bilo drugačije - istakla je ona jednom prilikom.

foto: Nemanja Nikolić

- Kasno sam se venčala. Strahinja se rodio, pa sam se tek posle toga udala, sa idejom da to bude za ceo život. Do poslednjeg atoma snage pokušavala sam da moj brak bude priča o kakvoj sam maštala - navodila je Marinkovićeva.

kurir.rs/blic

Bonus video:

04:25 Sanja Marinković izjava