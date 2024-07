VENDI JAHALA VODITELJA, HAOS U EMISIJI! Rekla Eri da je razmazio devojku, a on joj ZAPRETIO: HOĆEŠ SAD DA TE GAĐAM PATIKOM! LUDILO

Njih dvoje su idealan tandem. Zvezde su šabačkog vašara, ali i poznata tv lica.

U emisiji Puls Srbije gostovali poznati i rado viđeni zabavljači Vesna Vukelić Vendi i Era Ojdanić.

Njih dvoje često nastupaju na vašarima po Srbiji gde prave vrhunsku atmosferu, pa su sa gledaocima podelili zanimljive anegdote sa nastupa.

Era je najpre ocenio stajling Vendi ocenom deset plus, a ona mu je uzvratila komplimentima.

- Era ima energiju dvadesetogodišnjaka. Nijedan od pevača ne može da napravi atmosferu kao on - rekla je pevačica u šoumen.

Era se nije branio od komplimentima:

- Nas dvoje kad nastupamo na vašarima to je stvarno ludilo. Tu nema stajanja i razmišljanja hoćemo li ovu ili onu pesmu. Samo štancamo. Jednom mi se desilo kada me je jedan gost slučajno zakačio kaltom da mi je mikrofon izleteo iz ruke. To se desilo jer su mi dlanovi bili veoma znojavi od tolikog držanja mikrofona, pa možete misliti kakav je to nastup bio.

Kada njih dvoje nastupe sa kako Vendi kaže atomskom energijom ne izostane naravno ni dobar bakšiš.

- Sećam se jednog nastupa na granici sa Bugarskom. To nije obeleženo, gosti kupuju limunadu u Bugarskoj, a piju u Srbiji. Ja sam bila tu nova za muzičare. Oni su bili iz Niša prvi put sam ih tad videla. Tu uvek ima nekih pilićara, pa govore nećemo tako, nismo se dogovorili da dolazi zvezda, kako ćemo naš bakšiš i tako dalje - rekla je Vendi i dodala:

Ja samo odna rekla u redu, ja ću da pevam dva tri bloka, to što budem zaradila to je onda moje. To je njihova kardinalna grška. Oni su bilo puni sebe, jer oni su zaboga Ajnštajni u muzici. Za pola sata da je išla ona trokolica za mnom ne bi mogla da uzme toliko para koliko sam ja uzela. Obrstila sam sve što je moglo da se obrstI. Pri tom je to jedan jako kulturan vašar. To je kao neki poluhajat. Kad su oni to videli oni su gmizali sa mnom da izglade odnose, da u drugom bloku učestvuju u podeli.

Kaže da na njene nastupe dolaze veoma ugledni ljudi, naučnici i intelektualci i da svaki put odu sa snažnim utiscima:

- Njima nigde nije bolje nego tu, jer Era i ja smo razbili taj kliše pokloni se i počni. Naučnici iz Vinče tragaju za nama i pitau gde će i kada biti naš nastup.

Osvrnula se na komentare da je jahala goste:

- Kažu: Jahala je. To je Bora Santana. To je čovek koga sam ja jahala. On je vodtitelj. Zamislite da ja tako jašem goste. Mi smo napravili performans da gosti gledaju i uživaju, ali neki su glupi, tupi i ograničeni pa kažu vidi je jaše goste.

Era kaže da se trenutno uglavnom bavi sobom i kako da udovolji svojoj devojci, na šta je Vendi konstatovala da je Era previše razmazio svoju dragu.

Potom je ispričala kako je kod Barbare Bobak jednom prilikom bila gost iznenađenja, a prisustvovali su i Tea Tairović i Desingerica.

- Oni su svi divni, ali ja kad sam nastupila oni su svi bili publika. Ja sam bila u centru pažnje.

Na pomen Desingercie Era je "zapretio" Vendi rekaviši:

- Hoćeš sad da skinem ovu patiku i da te gađam u glavu - što je izazvalo smeh među prisutnima.

