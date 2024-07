OVO MU NEĆE OPROSTITI?! Keba nastupao sa Severininom "ljutom rivalkom“, sve se odigralo u tajnosti

Pop pevačica Severina, kod nas pozantija i kao bivša snajka Dragana Kojića Kebe, sa Jelenom Rozgom važi za jednu od najvećih zvezda u Hrvatskoj.

Upravo sa njom Keba je nastupao na jednoj privatnoj proslavi, a sada su isplivali svi detalji.

Naime, Keba i Rozga angažovani su za potrebe jednog privatnog veselja u Beogradu, ali ni jedan ni drugi nisu želeli da objave da su nastupali zajedno i da su na proslavi 50.rođendana napravili žurku za pamćenje.

-Bilo je fenomenalno. Keba i Rozga su se energertski baš poklopili i napravili su sjajnu atmosferu. Bila je luda žurka do jutra. Videlo se da se odlično slažu,sve vreme su se smejali i đuskali, a nama je taj spoj bio jako zanimljiv. Narodnjak i pop nikako ne idu zajedno, ali mi smo se super proveli- kaže izvor za medije i nastavlja:

-Kažu da se u Hrvatskoj priča da su Rozga i Seve najveće zvezde i navodno suparnice, ali to nije tako. Znam da su i one jako dobre koleginice. I Keba se tu lepo uklopio. Ne mari on za te komentare oko sina i bivše snajke, tera čovek svoju priču. On je stara garda, zna kako da se nosi sa svim tim natpisima u medijima. Ne komentariše ništa, čovek gura svoju muzičku priču - priča izvor za Grand.

