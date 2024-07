FOTKE DRAGANE MIRKOVIĆ SA LETOVANJA RASPAMETILE FANOVE! Naša najpoznatija pevačica pokazala kako se UŽIVA, svi oduševljeni

Naša najpoznatija pevačica, Dragana Mirković, uživa u toplim danima, a svi se sećaju momenta kada je obradovala fanove fotkama sa letovanja.

Dragana je jednom prilikom objasnila zašto se retko slika u kupaćem kostimu.

- Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam, ja sam to uvek odbijala. Nisam manekenka i kao pevač smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno" - rekla je ona.

Ipak, Dragana je 2021. godine uživala za sve pare u San Tropeu gde se na svom Instagram profilu redovno oglašavala, a tom prilikom je objavila i fotografiju iz bazena u crnom jednodelnom kupaćem.

