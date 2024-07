"SAHRANIO JE JEDAN DEO SEBE TOM ODLUKOM" Jelena Đoković o Noletovom NAJTEŽEM TRENUTKU: Tad je rekao da više neće igrati tenis...

Novak Đoković i njegova supruga Jelena Đoković oličenje su zdravog i stabilnog braka punog ljubavi i poštovanja. Jelena je kao supruga bila uz muža kroz njegove najveće uspehe, ali i padove u životu, o čemu je jednom prilikom i govorila.

2019. godine na dodeli "Laureus Sportsman of the Year 2019" Jelena je govorila o Noletovoj velikoj prekretnici u životu, kada je otišao na operaciju lakta, koja je bila protiv njegovih uverenja.

- Nije slava. Mislim da smo se povezali tako snažno jer on za mene nikada nije bio teniser. Upornost je njegovo srednje ime, on ne želi da odustane, kad veruje u nešto. Kao porodica smo se fokusirali na dobrobit, znamo da se isceljenje dešava kad vodimo računa o telu, odmaramo se dovoljno, kad jedemo zdravo i dobro. Kada je Novak počeo da koristi lekove protiv bolova, to je bilo protiv svega u šta smo verovali - rekao je Novak agent.

- Imao je problem sa laktom još u oktobru 2015. godine, nakon Australian Opena, nije se moglo izbeći, morao da ode na operaciju, ako želi da igra tenis - ispričao je Novakov agent, a onda se Jelena nadovezala.

- Operacija je bila protiv njegovih uverenja. Sahranio je jedan sebe tom odlukom. Onda je otišao na Indian Vels i izgubio je svoj meč. Kada je izgubio na Roland Garosu, rekao je da više neće igrati tenis. Izgubio je poverenje u sebe. Pozvao me je i rekao da ne vidi svrhu da igram, ako vas tu nema.

Jelena je onda otkrila novakovu tajnu uspeha.

- Uvek je put popločan verom. Moraš verovati svom telu, svojim mogućnostima, svom oružju. Nikad nije igrao za slavu i pare, uvek zbog toga da oseti život u potpunosti, ja sam u to zaljubljena, to volim kod njega.

