OVO OD NJEGA NIKO NIJE OČEKIVAO: Dinča snimio pesmu posvećenu posebnoj ženi, a u spotu se pojavljuje jedna folk zvezda (VIDEO)

Milan Dinčić Dinča već godinama je jedan od najpopularnijih pevača poniklih u "Zvezdama Granda", a publika ga, osim po dobrom glasu, zna i po šarmu i vedrini. On je i veoma ozbiljan autor, što je pokazao i novom pesmom "Jedna žena ruke širi".

foto: Bojan Stevanović

U pitanju je numera posvećena njegovoj majci, za koju je Dinča napisao i muziku i tekst, dok je aranžman uradio naš proslavljeni harmonikašAleksandar Sofronijević, koji se i pojavljuje u spotu. Pitali smo Dinču kako je došao na ideju da napravi ovakvu kompoziciju. - Obično mi u neko doba dana ili noći padne melodija na pamet i odmah je zabelezim na diktafonu. Kasnije dopišem tekst i to je to. Inspiracija dođe obično posle nastupa, kada smo naslušani raznorazne muzike, valjda podsvest reaguje tako i stvara po nekom algoritmu čovekovom nove melodije ili varijacije na već postojeće. Rekao bih da imam već sličnu pesmu "Da se isplačem", isto je moja autorska. Sofra je sa aranžmanom i sugestijama dao konačan pečat i izgled pesmi. Sve što je dobro dolazi od Boga, tako da za sve što imam zahvalan sam Bogu, takođe i na ovoj ideji, a publici želim da poručim da čuvaju svoje roditelje i rodno mesto kao najveću svetinju - kaže Dinča, koji je pesmu snimio u Sofronijevićevoj produkciji AS STUDIOTON, a spot možete pogledati u nastavku.

Bonus video:

