PRATILI SMO ĐOGANIJA U STOPU! Evo šta smo zatekli u Bečićima: Nije bilo osobe na plaži koja nije gledala u njega! FOTO+VIDEO

Đole Đogani i njegova supruga Vesna dva meseca tokom leta borave u Crnoj Gori, i tako već godinama. Mi smo dobili dojavu da se trenutno nalaze u njihovom omiljenom mestu u Bečićima, kao i da Đole svakog jutra izlazi iz hotela kako bi trenirao, pa smo odlučili da ga sačekamo na plaži.

Čim smo stigli, uočili smo densera i krenuli da pratimo svaki njegov korak. Đogani ima svoje posebne rituale ujutru, a mi smo se potrudili da svaki zabeležimo.

On se prvo zagrejao, a dok smo ga posmatrali, imali smo utisak kao da gledamo neke njegove koreografije iz mladosti. Negde oko 6.20 Đole je uzeo veliki kamen, stavio ga na pesak, okrenuo se prema suncu i čekao da izađe kako bi ga pozdravio. Kad je sunce izašlo i denser ga pozdravio, prišao je moru, malo se osvežio, a onda je spazio svoju suprugu Vesnu, koja je izvela njihovog kućnog ljubimca u jutarnju šetnju. Prišao joj je, poljubio je, razmenili su nekoliko reči, onda se ona vratila u hotel, a Đole je krenuo prema brdu na kom se nalazi šuma.

Iako gazi sedmu deceniju, osnivač grupe Đogani u kondiciji je kao da je mladić, a tako i izgleda. Nije bilo osobe na plaži koja se našla u tom trenutku da nije pogledala u njega, a gotovo svi su ga čak i srdačno pozdravljali, što je on sa osmehom i mahanjem uzvratio.

Kad je trčeći ušao u šumu, zastao je na klupici. I taman kad smo pomislili da će se odmoriti, on je počeo da radi sklekove.

Njegov trening trajao je oko dva sata, a kad je završio sa svojim jutarnjim rutinama, uskočio je u more, gnjurio, pa otišao do tuša da se osveži, a onda u hotel, iz koga nisu izlazili ni on ni Vesna dok smo bili ispred.

