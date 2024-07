BIĆETE U POTPUNOM ŠOKU KADA ČUJETE KOLIKI JE HONORAR MAJI MARINKOVIĆ! Za samo mesec dana u Eliti zaradi pravo bogatstvo...

Starleta Maja Marinković godinama se takmiči u rijalitiju, a jednom prilikom je njen otac Taki Marinković otkrio koliko honorar ima njegova ćerka.

Naime, tokom šeste sezone rijalitija honorar Maje Marinković je navodno bio oko 15.000 evra, a mnogi smatraju da je u sedmoj sezoni rijalitiju sigurno i veći.

foto: ATAImages

U "Zadruzi 6", Maja je imala žestok obračun sa Milicom kada je kažnjena i mesečnim honorarom, a Taki se oglasio i slučajno otkrio koliko on iznosi.

- Ma to nije ljubav, svima je to jasno. Smanjio sam gledanje... To je zatvoren prostor, ko zna šta je njima u glavi. Ne mogu da utičem na to. Video sam i nemili događaj sa Milicom, ne treba to da radi. Ali to je ona, nikada se ne zna kada će da eksplodira. Bacila je 15.000 evra u vodu - izjavio je Taki za" Pink" ni ne sluteći očigledno da je otkrio ćerkin honorar.

foto: Petar Aleksić

Inače, Maja Marinković godinama boravi u rijalitiju , a odlukom gledalaca ove godine je zauzela 4. mesto u "Eliti".

