POPULARNI MLADI GLUMAC PROGOVORIO O REAKCIJAMA NA SVOJU ULOGU GEJ OSOBE! Đorđe Mišina bio završio u bolnici: Nisam znao šta pričam

U emisiji Puls Srbije gostovao je mladi glumac Đorđe Mišina.

Đorđe Aktivno radi u pozorištu i na televiziji i kako kaže pokušava da izbalansira te dve vrste profesionalnog angažmana.

Široj, pogotovo mlađoj publici postao je poznat zahvaljujući ulozi Filipa u seriji u Klinču. Zbog toga ga ulici često oslovljavjau imenom lika iz serija što mu nimalo ne smeta:

- Nijedan glumac ne voli da ga na ulici nazivaju imenima njegovih uloga. Meni to ne smeta zato što je to neka vrsta moje povezice sa publikom. Najviše je taj lik iz serije "U klinču" dopro do ljudi, pogotovo mladih, pod dece koja sada odrastaju do onih velikih.

U seriji "Azbuka naših života" tumači ulogu gej osobe što mu nije predstavljalo problem:

- Kad je to u pitanju, ja mislim da je mnogo drugačije nego što je bilo pre 4, 5 godina. Nisam dobijao nikakve neprijatne komentare. Uostalom, kako se igra seksualnost? Nisam ja dobio da igram homoseksualca, ja sam dobio da igram ulogu Luke, mladog čoevka koji odrasta, koji ima svoj život. Njegovo seksualno opredeljenje je samo jedna njegova karakteristika. To je važno samo radi razvoja priče, kako se on odnosi prema ljudima i ljudi prema njemu. Mnogo je bitnija posledica nego sama stvar. Nije to ono što te određuje. Ništa te ne određuje. Određuje te samo stvari koje ti gradiš, želiš i čemu stremiš. A ono što ti jesi prosto to si ti i to je tvoje.

Veoma je zanimljiva priča kako je dobio ulogu u seriji Ubice mog oca. Naime glumac je audiciju za ulogu radio iz kovid bolnice u areni gde se nalazio jer je bio zaražen korona virusom.

- Radio sam uži krug kastinga preko Zoom-a iz bolnice u areni. Bio sam gotovo siguran da će mi ljudi u skafanderima pored kojih sam se nalaizo doprineti da dobijem ulogu. Imao sam temperaturu, nisam bio koncentrisan i imao sam tremu jer je u pitanju velika uloga. Osećao sam i strah, jer ipak kad si mlad čovek pa ti neko kaže moraš u bolnicu nije svejedno. Ne znaš šta da očekuješ - rekao je glumac i dodao:

- Sve se to nekako spojilo. Glumac sve te emocije treba da sabere i da ih iskoristi. Da li sam ja to uradio ili sam samo bio simpatično smešan to ne znam. Znam samo kad sam se uključio preko zoom-a da sam imao temperaturu i da nisam znao šta pričam. Bio sam potpuno izgubljen, ali eto mislim da je to bio najbolji moj performans. Tako da ako me neko bude zvao da radim mogu da im poručim: dobro me razbolite, možda će to biti dobro!

