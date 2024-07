"JA OVO NE MOGU, SAD ĆU GA ZADAVITI" Svi detalji nameštene afere Dare Bubamare sa GOLIM SLIKAMA, bivši muž na ivici nervnog sloma

Dara Bubamara godinama je na estradnom nebu, a ne prestaje da intrigira javnost svojim ponašanjem, stajlinzima i izjavama.

foto: Printscreen

Pevačica nema dlake na jeziku, a nakon 22 godine za domaće medije je otvorila dušu i progovorila o svom životu, aferama i prvim koracima u karijeri.

Dara je prokomentarisala skandal sa golim slikama i video koji je sama postavila ali potpuno slučajno i otkrila kako se to uopšte desilo.

- Pa je došla čoveče sa puta, mrtva umorna, popila lek za spavanje, nije mi do života. Pevala tri dana. Na primer Tuzla, Švajcarska, Posušje. Znaš li šta je to? Nemoguća misija. I ja dođem kući posle takvog puta i tu sam se čula sa nekim dečkom, i ovo ono. Mi smo se tu dešto dopisivali. I ja, onako, ne vidim ništa i ja umesto da pošaljem njemu, ja pritisnem na story. I to je neki bezvezni snimak, nije ništa strašno. Bitno je da sam ja svuda na svakom snimku sama. I ja sam tu ugasila telefon slučajno i vičem joj, majko moja, pomozi mi, molim te, majko, pomozi. Ugasim telefon, glupača. Ja ga upalim. I ono, ne znam, to je možda lupam, ako je možda bilo minut, nije ni toliko na storiju ali su svi uzeli skrinove. Ja ugasim telefon i spavam. Kad ujutru poruka milijardu. Jaoj Daro, pa savetuju me, pa reci da je to hakovano, pa kaži da je to namontirano, da to nije tvoja glava, da to nije ovo, ono. Brate, neću to. Ja ovako stala razmišljam, uvek sam bila iskrena, uvek sam imala, što se kaže, hrabrosti. Tako je. Ma reći ću istinu. Ja rekoh ljudi, malo sam tu, nisam htela da kažem slala, vežbala sam nešto i pritisnula sam pogrešne dugme. Svi su rekli, svaka ti čast - govorila je Dara za Telegraf podkast i otkrila detalje afere koju su joj namestili.

foto: Printscreen/Instagram

- Pre ovoga su bile nameštaljki. To je uradio čovek kom sam ja pomogla. Dala sam mu 80.000 evra, možda i 100.000. Namestili su mi te neke slike, da sam ja bila šokirana. A namestili su u novinama kako sam ja slala nekom fudbaleru. A on je imao moj icloud. Tako da sam to Milanu objasnila tada je Milan je stao uz mene. To je bila nameštaljka zbog para. Ne verujem više nikom. To su ugovori za sve. Za sve! Ugovori o tajnosti. Nema više drug, drugarica. Ali, kažem ti, svaka čast tada je Milan stao uz mene i verovao mi. Taj čovjek je bio u zatvoru posle, svašta je sa njim bilo i batine je dobijao. Svašta, ali ne zanima me. Znaš kakva sam ti ja osoba. Kada se to desilo, ja sam mu rekla svaka ti čast i sram te bilo za to šta si mi sve uradio. Em pare, em sve. Ja sam ti pomogla u životu. Bog će te kazniti i sutra sam nastavila. Ja sam takva. Ja imam amneziju na prošlost. Na ružnu prošlost. Lepih stvari se samo sećam. Nastavila sam. Neko bi pao, išao kao psihijatra. Šta se sve dešavalo. Za to pričam da mi je namešteno. A ovo što se desilo sa storijem... To sam ja. Čak me Milan zvao i kaže: "Ja više ovo ne mogu, ko ti je ovo uradio, sad ću ga zadaviti". Ja kažem: "Milane, ja sam". Kaže, kako ti? Ja pritisnula sama. Dopisivala se sa nekim drugim. Pa ti, kaže, nisi normalna . Nemoj da me lažeš, priznaj mi. Ja kažem, ja sama. Mislim, nismo u braku. Ja rek'o, sama. Ja kažem, Milane, sama sam stvarno. Kaže, nemoj da lažeš, ti večito nekog štitiš. Ja kažem, sama čoveče. Nisam njega slagala ili šta ali on je i tada hteo da me zaštiti. I ja kažem, rek'o, sama sam. Ali to je sve nebitno koliko sam ja jaka pevačica i dobro biram pesme.

