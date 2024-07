KRENUO STOPAMA BRATA BLIZANCA: Dejan Matić postao investitor, evo gde će ulagati novac "Samo da ne bude kao za duet sa Saletom"

Onom narodnom, da ne pita starost gde je bila mladost vodi se i Dejan Matić. Sve više pevača zarađeni novac ulaže u razne biznise, pa poredsvog rođenog brata i Saša je krenuo istim putem.

foto: Dragan Kadić

Kako saznajemo Matić je odlučio da investira u Grčkoj. Tamo već ima stan, ali planira da gradi i apartmane.

„Porodica i ja imamo u Grčkoj stan, naš, za odmor. U planu su neke stvari, ne volim da pričam o tome dok se ne realizuje sve. Da ne bude kao za duet sa Saletom. Svi nas pitaju, mi najavljujemo da će biti čim se nađe dobra pesma, i nikako da se desi“, kaže Dejan kroz smeh i otkiva da pesma koja ga je najviše proslavila je bila namenjena njegovom bratu Saši.

foto: Dragan Kadić, Marina Lopičić

„Sedeo sam sa kompozitorom Slavkonijem, i on mi kaže da ima jednu pesmu. Pustio mi je, meni se baš dopala i odmah sam ušao u studio i snimio je. U pitanju je pesma „Niko i neko“. Kada sam to završio, on mi otkrije da ju je ponudio prvo Saletu, ali da ju je on odbio jer mu se nije dopala. Prosto se nije pronašao u njoj“.

