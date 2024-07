OVO JE ROĐENA SESTRA JELENE ĐOKOVIĆ! Nikada se ne pojavljuje u javnosti, važi za lepoticu, a u braku je sa opasnim frajerom (FOTO)

Supruga našeg najboljeg tenisera na svetu, Jelena Đoković, ima rođenu sestru Mariju Ristić koja se ne pojavljuje u javnosti.

Marija uživa u srećnom braku sa Budimirom Jovkovićem, koji je opasan frajer, a nedavno je na Instagramu objavila fotografije i svi kažu da je prava lepotica.

Inače, Marija i njen suprug su veoma aktivni na mrežama gde neretko objavljuju fotografije sa zajedničkih putovanja i svoje uspomene dele javno. Pored toga, oni promovišu organsku hranu i zdrav život.

Inače, Jelena Đoković svojevremeno je u jednom intervjuu otvorila dušu i otkrila nepoznate detalje iz svog privatnog života.

Jelena: "Tata je zbog mene dao otkaz"

- Najviše računa o meni vodi moj tata, i moja mama iz senke, da nema nje koja to sve podržava on ne bi mogao da bude uvek moja podrška. On je moj anđeo, melem za dušu, vodim ga svuda sa sobom, sve što ja teško shvatim on meni to napravi kao pesmu. Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju, ostala sam sama, bez ičije pomoći u Monaku, i zvala sam tada tatu i rekla kako ne mogu sve ovo sama. On je tada dao otkaz i došao. Od tog momenta pevamo dok se bavimo decom, objašnjava mi da ne mora sve da bude tako profesionalno, a ja sam sve ovo doživela previše profesionalno. Previše sam se unela u ulogu toga da sam žena nekog najboljeg u nečemu. Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerka i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram da budem nešto posebno, a ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu - priznala je ona svojevremeno za domaće medije.