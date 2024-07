DŽENAN ZBOG RAZVODA LJUT NA KOMŠIJE, SKROZ GA RASKRINKALE: Od skandala nije dolazio u Prijepolje! Ovako danas živi njegova žena

Dženan Lončarević postao je pre nekoliko meseci glavna tema medija, kada je kao bomba odjeknula vest da se pevač razvodi od supruge Samire nakon 25 godina braka.

Njegova zgrada u Beogradu, u kojoj pevač živi s, kako su tada tvrdili izvori, sadašnjom izabranicom, danima je bila glavni teren medija, dok su pojedine ekipe, među kojima i naša, posetile Prijepolje, gde i dalje živi Dženanova još uvek zakonita supruga s porodicom.

Nakon što su se strasti smirile, ekipa Kurira otišla je u Lončarevićev rodni grad kako bismo proverili kako sada živi Samira i šta se dešava u domu u kojem je pevač ostavio ženu.

Čim smo stigli u naselje gde žive Lončarevići, uputili smo se ka njegovoj kući. Tamo nismo zatekli ništa što bi ukazalo na neke promene od naše prethodne posete nakon saznanja o razvodu. U dvorištu je bio parkirani automobil, ali njegova supruga nije bila kod kuće. Kako nam je rekao jedan komšija, u to vreme bila je na poslu.

Ostali smo još neko vreme da je sačekamo, ali se nije pojavljivala. Sreli smo još jednog komšiju koji nam je otkrio da je Dženan ljut što su se oglašavali u medijima kada se skandal dogodio.

- Dženan nije bio ovde otkako se sve izdešavalo. Mi ne smemo ništa više da pričamo, svima nam je zamerio što smo onda kada se sve ono dešavalo govorili za medije. Tako su nam preneli, nije nam on lično rekao, jer nije ni bio ovde - rekao nam je sagovornik, pa nam je kratko i tihim glasom objasnio kako je sada pevačeva porodica.

- Sve je okej. Oni su i mnogo pre svega ovoga živeli bez njegovog svakodnevnog boravka u kući, pa im ni ovo nije velika promena. Mnogo slabije komuniciraju sa svima nama od tada, "zdravo, zdravo" i to je to. Viđamo mu bivšu ženu, sve je okej i s njom. Žena živi kao što je i živela, samo joj je onda, kada je sve odjeknulo, bilo svega preko glave pa se oglasila i reagovala - završio je komšija.

Podsetimo, u aprilu je odjeknula vest da je Dženan u februaru podneo zahtev za razvod braka, a njegova supruga se tada prvi put pojavila u javnosti.

- Jedino tražim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik tog suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide. Tražim da se zakažu predmeti koji su pre mene, ako su hitni, pa moj. Da li će da bude sutra, prekosutra ili za mesec dana, samo da ide po zakonu. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza. Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime svoje majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem - rekla je tada Dženanova žena, što je on preko advokata demantovao.

- Posebno napominjemo da između parničnih stranaka nikad nije bilo reči o bilo kakvom iseljenju ili "izbacivanju" iz porodične kuće, kako tokom trajanja sudskog postupka, tako ni nakon njegovog okončanja - stajalo je, između ostalog, u pevačevom saopštenju, gde je navedeno da je prvo ročište zakazano za 23. jul, pet meseci od pevačevog podnošenja zahteva za razvod braka.

Bonus video:

00:04 Ovde je rođen Dženan Lončarević