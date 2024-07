"USKORO ĆETE VIDETI KAKVOG JE MAMA MONSTRUMA RODILA" Vanja pobesnela, spomenula i Mionu, pa javno zapretila: Znaš šta si radio...

Reper i bivši rijaliti učesnik Nenad Aleksić Ša bio je u braku sa Vanjom Ignjatović, od koje se razveo dok je bio u rijalitiju.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

U domaćim medijima pojavile su se prepiske nekadašnjeg para, a Vanja se sada oglasila na Instagramu i žestoko zapretila reperu.

- Mislim da je vreme da čujete istinu vezanu za stan Nenada Aleksića Ša. Uskoro... A kada čujete istinu, pristajem da platim i poligraf. P.S. Prenesite Nenadu koji je na crnoj listi na mom Instagram nalogu da imam jedno 30 glasovnih poruka, pa da vidite i čujete svojim ušima kakvog je mama monstruma rodila - napisala je Vanja vidno iznervirana.

foto: Printskrin/Instagram

"Nenada sam molila da se leči"

Podsetimo, Vanja je iznela brojne detalje odnosa sa Nenadom.

- Spakovala sam kofere i otišla. Nakon toga je pokušavao da me zove. Jedan dan plače i moli, drugi dan vređa i tako u krug. Bila sam spremna da se pomirim sa njim ako bi se izlečio od svoje posesivnosti i ljubomore. Više puta sam ga pitala da poseti nekog lekara da vidi šta nije u redu sa njim, molila sam ga da idemo i do bračnog savetnika, ali on je bio uveren da je on u pravu i da će mi bračni savetnik reći: "Normalno je da sa njim budeš 24 časa i da nemaš društveni život. Ne smeš da izdeš na bazen...". Rekla sam dobro, ajde ići ćemo, možda ja grešim, možda si ti u pravu. Ja u braku sa njim nisam smela slobodno da se krećem. Bez njega nigde, dva puta mi je preselo - rekla je Vanja svojevremeno za "Hype" i dodala:

foto: Printscreen

- Vodila sam dete u parkić iza zgrade, bili smo možda sat vremena. Kada sam se vratila u stan, on me je sa vrata pitao: "Je l' te gledao neki tatica?". Tu je bio njegov otac, ja sam bila šokirana. Sa svojim detetom sam izašla da igramo fudbal. Njegov otac mi je tada rekao: "Ne znam šta se sa njim događa, ne znam šta da ti kažem".

Nakon toga se javno obratila bivšem suprugu i poslala mu jasnu poruku:

foto: Printskrin/Instagram

- Samo da poručim mom bivšem mužu, Nenadu Aleksiću, uživaj sa svojom devojkom. Deset meseci ste bili pod kamerama, sad ste konačno u stanu bez kamera, uživajte u svom životu. Ostavite mene na miru, Nešice, zato što vrlo dobro znaš šta si radio i šta si sve izgovarao. Tako da možda bi ti bilo bolje da malo ućutiš, psssst - rekla je Vanja u snimku koji je objavila.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

05:45 STARS EP 346