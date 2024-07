"JA SAM OLINKLUZIV, PUBLICI DAJEM SVE" Desingerica nakon rendanja kačkavalja po fanovima priznao: Gas mi je kada me ne vole...

Dragomir Despić Desingerica pre manje od dve godine pojavio se na muzičkoj sceni i najveću pažnju je privukao svojim po malo čudnim nastupima.

Prvo je patikom lupkao publiku, polivao ih pivom, onda je izjavio da voli da pljuje ljude u usta, a sada je na red došlo i pravljenjegibanice na glavama fanova.

„Sad ću da ti otkrijem recept. Ide pita, jaja, kačkavalj, rendaš i sve to promešaš. Moraš svojoj publici sve da obezbediš i da jedu i da piju. Ja sam olinkluziv, mojoj publici dajem sve. Ljudi možda nisu probali te stvari, onda probaju i skapiraju da im se svide te tečnosti“, kaže Dragomir i dodaje da ne vidi ništa čudno u tome što pljuje publiku u usta, a sudeći po snimcima, otrkuju se ko će dobiti njegovu tečnost.

„Ja pljujem u usta otkako sam se rodio. Meni je to standard, ljudima je čudno, možda nisu probali. Ali, kada probaju, svidi im se jako.“

Desingericu su na početku osuđivali, kritikovali zbog odnosa kakav ima sa publikom, ali on kaže da su njemu negativni komentari jako prijali.

„Mene ispunjava kad se drugi čude, to mi je gas. Nisam muziku krenuo da radim da bih bio zvezda, da se slikam sa kao fanovima jer me ljudi vole, ali jebi ga, desilo se. Mene radi kad me ne vole, to mi je gorivo. O čemu ja da razmišljam ako me svi vole. Super mi je kad me hejtuju.“

Pored njegovih pesama koje su u trendingu, sad je postalo zanimljivo da drugi pevači te numere izvode u drugačijem aranžmanu, pa su se desile i neke narodnjačke verzije.

Moje pesme kao dvojke su super. Ja tad skapiram da to što ja pišem, to je umetnost, mogu da pričaju šta hoće. Ovo što ja radim je prava umetnost. Pa, reci „Samo loži me, ne misli na dodire. Samo reci da jako volim te.“ Je l' kapiraš ti to, bez zajebancije. To je pravi ljubavni tekst, samo ga ja izvodim u drugom gasu. Pa, i moja pesma „Penetracija“, može da bude romantična. Reci, kad se dobro „ispriča“ tekst „Da te častim f*kso, da te platim“. Ona ipak malo vuče ka gasu. Ali, hejteri sve to nešto gledaju negativno a ja širim ljubav, hranim svoju publiku i muzikom i bukvalno hranom, pa ne znam gde to još ima, sve tako.“

