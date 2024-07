"POČELA SAM DA SE DAVIM, BOL U GRUDIMA ME JE PARALISAO" Jovana Jeremić se prisetila letovanja iz pakla: Izvukao me je iz vode...

Voditeljka jutarnjeg programa na televiziji Pink, Jovana Jeremić, nedavno se prisetila nemile situacije koju je doživela tokom letovanja, kada je imala manji srčani udar. Sve se odigralo na plaži na Crnogorskom primorju, a na sreću, njen tadašnji suprug Vojislav Milošević je bio tu da joj pruži neophodnu pomoć.

Naime, Jeremićeva je ispričala da se incident dogodio dok se sunčala i čitala knjigu, kada ju je iznenada obuzela jaka vrućina. U želji da se osveži, skočila je u more, ali je ubrzo osetila strašan bol u grudima i počela da se guši. Brzom reakcijom njenog tadašnjeg supruga, voditeljka je izvučena iz vode i prevezena u bolnicu gde su joj lekari dijagnostikovali blaži oblik infarkta.

- Doživela sam blaži oblik infarkta, koji, na svu sreću, nije ostavio nikakve posledice. Nije mi bilo ni na kraj pameti da može tako nešto da me zadesi - prisetila se Jovana, te dodala:

- Sunčala sam se čitajući knjigu i u jednom trenutku mi je postalo pakleno vruće, pa sam bukvalno otrčala do mora i skočila u vodu. Odjednom mi se slošilo, počela sam da se davim. Strašan bol u grudima me je paralisao, ostala sam bez vazduha. Voja je primetio da se nešto dešava sa mnom, izvukao me je iz vode, dao mi veštačko disanje i odmah odvezao u bolnicu.

Kako su joj lekari tada saopštili, zbog pregrejanosti i naglog skoka u hladnu vodu, došlo je do zastoja srca, ali je brzom intervencijom bivšeg supruga Jovana dobila neophodnu terapiju i sada redovno pije lekove kako bi se osećala dobro.

- Rekli su mi da je to bio zastoj srca jer sam pregrejana skočila u hladnu vodu. Odradili su mi sve potrebne analize i dobila sam terapiju koju redovno pijem. Eto, sve je dobro zahvaljujući mom bivšem mužu. On mi je spasao život, a ja sam mu pokvarila odmor - ispričala je svojevremeno voditeljka Pink za Svet.

Ona je, inače, i tokom ranog detinjstva doživela nezgodu o kojoj je javno pričala, kada se sa bratom zatvorila u vitrini za piće.

