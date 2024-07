"KOGA BRIGA, SAMA SEBI PLAĆAM RAČUNE" Tanja Savić o 11 godina mlađem dečku i svadbi, spomenula svekra i svekrvu

Tanja Savić, popularna pevačica, otvoreno je govorila o svojoj vezi sa pilotom Muhamedom Muki Bešićem, koji je od nje mlađi 11 godina. Savićeva je priznala da je u početku bila zabrinuta zbog reakcije Mukijević roditelja, ali je na kraju shvatila da je najvažnije kako će ona živeti svoj život.

- Problem je bio kod mene u stvari, kod njega razlika u godinama nije predstavljala problem. Kod mene da, ja sam bila ono jao šta će...imam i dvoje dece malo je to bilo i pitanje kako će moji da prihvate i njegovi naravno, sve to stoji - počela je priču Tanja Savić pa zaključila:

- Na kraju sam shvatila da uopšte nije važno i nikoga ne zanima, niti interesuje kako ću ja da živim, pošto meni niko ne plaća račune.

- Niko ne živi sa mnom, ja živim lično sama sa sobom, sa njim sada i sa svojom decom. Koga briga mislim - rekla je pevačica u emisiji "Magazin In".

Podsetimo, Tanja je nedavno otkrila kakav odnos ima njen novi dečko sa njenim sinovima.

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo imati svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - rekla je Tanja i otkrila kako njeni sinovi Maksim i Đorđe prihvataju Mukija.

- Oni ga jako vole, nije to samo mamin dečko, to je njihov "stepi", njihov očuh i oni ga obožavaju, zaista - rekla je pevačica za "Hype".

